Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
Арт. Х12806
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.5
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Класс товара
|профессиональный
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- Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12 предназначен для обработки твердых пород древесины. Высокая скорость вращения улучшает качество обработки материала. Рубанок может быть использован как строгальный станок - это упрощает обработку больших поверхностей.
Преимущества
- Литая алюминиевая платформа
- Высокая скорость вращения фрезы
- Твердосплавные сменные ножи
- Блокировка случайного включения