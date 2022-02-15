Преимущества

Литая алюминиевая платформа

Высокая скорость вращения фрезы

Твердосплавные сменные ножи

Блокировка случайного включения

Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12 предназначен для обработки твердых пород древесины. Высокая скорость вращения улучшает качество обработки материала. Рубанок может быть использован как строгальный станок - это упрощает обработку больших поверхностей.