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Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
4.6
14
5 380 ₽
6 610 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
    Арт. Х12806
    4.6
    14
    Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
    Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12
      Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12

      Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12

      • -1 230 ₽
      5 380 ₽
      6 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12806
      4.6
      14

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.5
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -1 230 ₽
      5 380 ₽
      6 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок Интерскол Р-82/710 50.1.0.12 предназначен для обработки твердых пород древесины. Высокая скорость вращения улучшает качество обработки материала. Рубанок может быть использован как строгальный станок - это упрощает обработку больших поверхностей.

        Преимущества 

        • Литая алюминиевая платформа
        • Высокая скорость вращения фрезы
        • Твердосплавные сменные ножи
        • Блокировка случайного включения