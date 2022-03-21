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Электрический рубанок Интерскол Р-82/710М 276.1.0.00
5.0
2
7 940 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Интерскол Р-82/710М 276.1.0.00
    Арт. X1048040868
    5.0
    2
    Электрический рубанок Интерскол Р-82/710М 276.1.0.00

      Электрический рубанок Интерскол Р-82/710М 276.1.0.00

      7 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048040868
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      7 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок Р-82/710М 276.1.0.00 используется для обработки деревянных поверхностей. Опорная рукоятка регулирует глубину строгания до 2 мм, позволяя добиваться более точного результата обработки. Глубина выборки четверти достигает 15 мм. Основная рукоятка имеет резиновое покрытие, что обеспечивает надежный хват и комфортную работу. Модель работает со стандартными двухсторонними ножами шириной 82 мм. 

        Преимущества 

        • Платформы инструмента из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
        • Наклонная установка ножей на барабане снижает вибрацию
        • Обрезиненная основная рукоятка - для комфортной работы
        • Фиксация курка в нажатом положении с помощью специальной скобы
        • Плавный пуск
        • Стандартные двухсторонние ножи шириной 82 мм
        • Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
        • Возможность выборки четверти до 15 мм