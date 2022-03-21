Электрический рубанок Интерскол Р-82/710М 276.1.0.00
Арт. X1048040868
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3
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Класс товара
|профессиональный
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- Электрический рубанок Р-82/710М 276.1.0.00 используется для обработки деревянных поверхностей. Опорная рукоятка регулирует глубину строгания до 2 мм, позволяя добиваться более точного результата обработки. Глубина выборки четверти достигает 15 мм. Основная рукоятка имеет резиновое покрытие, что обеспечивает надежный хват и комфортную работу. Модель работает со стандартными двухсторонними ножами шириной 82 мм.
Преимущества
- Платформы инструмента из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
- Наклонная установка ножей на барабане снижает вибрацию
- Обрезиненная основная рукоятка - для комфортной работы
- Фиксация курка в нажатом положении с помощью специальной скобы
- Плавный пуск
- Стандартные двухсторонние ножи шириной 82 мм
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
- Возможность выборки четверти до 15 мм