Электрический рубанок Интерскол Р-82/710М 276.1.0.00

Преимущества

Платформы инструмента из алюминиевого сплава - для долгого срока службы

Наклонная установка ножей на барабане снижает вибрацию

Обрезиненная основная рукоятка - для комфортной работы

Фиксация курка в нажатом положении с помощью специальной скобы

Плавный пуск

Стандартные двухсторонние ножи шириной 82 мм

Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой

Возможность выборки четверти до 15 мм

Электрический рубанок Р-82/710М 276.1.0.00 используется для обработки деревянных поверхностей. Опорная рукоятка регулирует глубину строгания до 2 мм, позволяя добиваться более точного результата обработки. Глубина выборки четверти достигает 15 мм. Основная рукоятка имеет резиновое покрытие, что обеспечивает надежный хват и комфортную работу. Модель работает со стандартными двухсторонними ножами шириной 82 мм.