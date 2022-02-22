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Электрический рубанок Makita KP 0810
5.0
3
20 799 ₽
30 310 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Makita KP 0810
    Арт. Х12744
    5.0
    3
    Электрический рубанок Makita KP 0810
    Электрический рубанок Makita KP 0810
      Электрический рубанок Makita KP 0810
      Электрический рубанок Makita KP 0810

      Электрический рубанок Makita KP 0810

      • -9 511 ₽
      20 799 ₽
      30 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12744
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3.3
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -9 511 ₽
      20 799 ₽
      30 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Makita KP 0810 купить стоит настоящему профессионалу. Его двигатель производительностью свыше восьмисот Ватт способен разгонять лезвие до шестнадцати тысяч колебаний в минуту, позволяя работать с материалом скоро, четко и эффективно. Ширина среза зафиксирована на отметке 8,2 сантиметра, предельная толщина обработки материала достигает четырех миллиметров. С помощью электрорубанка Makita KP 0810 можно производить и выборку четверти, с максимальной глубиной пропила на 2,5 сантиметра. Обладая способностью к сбросу опилок в обе стороны, рубанок обеспечивает чистоту рабочего пространства, а находящиеся на рукояти кнопки управления значительно облегчают контроль за процессом.

        Преимущества сетевого рубанка Makita KP 0810:

        • Мощный
        • Маневренный
        • Имеет функцию выборки четверти
        • Фиксация шпинделя
        • Чистота на рабочем столе
        • Ровный рез
        • Легкое управление
        • Защита от перегрева

        Комплектация:

        • Рубанок
        • Торцевой ключ
        • Параллельный упор
        • Поворотный нож
        • Калибр установки ножа
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон
        • Упаковка