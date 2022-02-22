Электрический рубанок Makita KP 0810
Арт. Х12744
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Великобритания
|
Родина бренда
|Япония
|
Вес, кг
|3.3
|
Класс товара
|профессиональный
С этим товаром смотрят
Makita KP 0810 купить стоит настоящему профессионалу. Его двигатель производительностью свыше восьмисот Ватт способен разгонять лезвие до шестнадцати тысяч колебаний в минуту, позволяя работать с материалом скоро, четко и эффективно. Ширина среза зафиксирована на отметке 8,2 сантиметра, предельная толщина обработки материала достигает четырех миллиметров. С помощью электрорубанка Makita KP 0810 можно производить и выборку четверти, с максимальной глубиной пропила на 2,5 сантиметра. Обладая способностью к сбросу опилок в обе стороны, рубанок обеспечивает чистоту рабочего пространства, а находящиеся на рукояти кнопки управления значительно облегчают контроль за процессом.
Преимущества сетевого рубанка Makita KP 0810:
- Мощный
- Маневренный
- Имеет функцию выборки четверти
- Фиксация шпинделя
- Чистота на рабочем столе
- Ровный рез
- Легкое управление
- Защита от перегрева
Комплектация:
- Рубанок
- Торцевой ключ
- Параллельный упор
- Поворотный нож
- Калибр установки ножа
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка