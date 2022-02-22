Электрический рубанок Makita KP 0810

Makita KP 0810 купить стоит настоящему профессионалу. Его двигатель производительностью свыше восьмисот Ватт способен разгонять лезвие до шестнадцати тысяч колебаний в минуту, позволяя работать с материалом скоро, четко и эффективно. Ширина среза зафиксирована на отметке 8,2 сантиметра, предельная толщина обработки материала достигает четырех миллиметров. С помощью электрорубанка Makita KP 0810 можно производить и выборку четверти, с максимальной глубиной пропила на 2,5 сантиметра. Обладая способностью к сбросу опилок в обе стороны, рубанок обеспечивает чистоту рабочего пространства, а находящиеся на рукояти кнопки управления значительно облегчают контроль за процессом.

Преимущества сетевого рубанка Makita KP 0810:

Мощный

Маневренный

Имеет функцию выборки четверти

Фиксация шпинделя

Чистота на рабочем столе

Ровный рез

Легкое управление

Защита от перегрева

Комплектация: