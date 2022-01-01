Электрический рубанок Makita KP 0810 K

Преимущества

Рубанок Makita KP 0810 K оснащен длинным сетевым шнуром длиной (4 м) и двойной изоляцией

Система пылеудаления имеет возможность подключения мешка для сбора пыли или пылесоса - для работы в закрытых помещениях

Ровная поверхность рабочего основания позволяет совершать плавные движения рубанком

Опорная рукоятка регулирует глубину строгания, позволяя добиваться более точного результата обработки

Пластмассовая рукоятка с мягкими резиновыми накладками предотвращает выскальзывание инструмента из рук пользователя

Двухсторонний выброс опилок

Крышка ремня привода сделана из прочного алюминия - надежно защищает электрорубанок

Легкое снятие фасок благодаря трем V-образным пазам

Кнопка блокировки клавиши пуск - для защиты от непреднамеренного старта

Эргономичная форма конструкции с простыми элементами управления

Мощный двигатель с частотой оборотов - 16000 об/мин дает высокое качество обработки

Параллельный упор для выполнения точных работ

Легкий доступ к ременному двигателю обеспечивает самостоятельное обслуживание

Малый вес и небольшие габарит

Рубанок Makita KP 0810 K - это мощный инструмент профессионального класса с большим набором функций и возможностей. Изделие предназначено для снятия фасок с поверхности древесных изделий. Также можно производить выборку четверти. Прочный пластиковый корпус имеет металлическую защиту двигателя, воздушное охлаждение, легко монтируемую крышку двигателя и систему пылеудаления. Двигатель мощностью 850 Вт с частотой оборотов 16000 об/мин обеспечивает высокое качество строгания даже твердых пород древесины на максимальную глубину 4 мм.