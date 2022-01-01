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Электрический рубанок Makita KP 0810 K
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Электрические рубанки
    Электрический рубанок Makita KP 0810 K
    Арт. X1048040859
    Электрический рубанок Makita KP 0810 K
    Электрический рубанок Makita KP 0810 K
    Электрический рубанок Makita KP 0810 K
    Электрический рубанок Makita KP 0810 K
    Электрический рубанок Makita KP 0810 K
    Электрический рубанок Makita KP 0810 K
    Электрический рубанок Makita KP 0810 K
    Электрический рубанок Makita KP 0810 K
    Электрический рубанок Makita KP 0810 K
      Электрический рубанок Makita KP 0810 K
      Электрический рубанок Makita KP 0810 K
      Электрический рубанок Makita KP 0810 K
      Электрический рубанок Makita KP 0810 K
      Электрический рубанок Makita KP 0810 K
      Электрический рубанок Makita KP 0810 K
      Электрический рубанок Makita KP 0810 K
      Электрический рубанок Makita KP 0810 K
      Электрический рубанок Makita KP 0810 K

      Электрический рубанок Makita KP 0810 K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048040859

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3.3
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рубанок Makita KP 0810 K - это мощный инструмент профессионального класса с большим набором функций и возможностей. Изделие предназначено для снятия фасок с поверхности древесных изделий. Также можно производить выборку четверти. Прочный пластиковый корпус имеет металлическую защиту двигателя, воздушное охлаждение, легко монтируемую крышку двигателя и систему пылеудаления. Двигатель мощностью 850 Вт с частотой оборотов 16000 об/мин обеспечивает высокое качество строгания даже твердых пород древесины на максимальную глубину 4 мм.

        Преимущества

        • Рубанок Makita KP 0810 K оснащен длинным сетевым шнуром длиной (4 м) и двойной изоляцией
        • Система пылеудаления имеет возможность подключения мешка для сбора пыли или пылесоса - для работы в закрытых помещениях
        • Ровная поверхность рабочего основания позволяет совершать плавные движения рубанком
        • Опорная рукоятка регулирует глубину строгания, позволяя добиваться более точного результата обработки
        • Пластмассовая рукоятка с мягкими резиновыми накладками предотвращает выскальзывание инструмента из рук пользователя
        • Двухсторонний выброс опилок
        • Крышка ремня привода сделана из прочного алюминия - надежно защищает электрорубанок
        • Легкое снятие фасок благодаря трем V-образным пазам
        • Кнопка блокировки клавиши пуск - для защиты от непреднамеренного старта
        • Эргономичная форма конструкции с простыми элементами управления
        • Мощный двигатель с частотой оборотов - 16000 об/мин дает высокое качество обработки
        • Параллельный упор для выполнения точных работ
        • Легкий доступ к ременному двигателю обеспечивает самостоятельное обслуживание
        • Малый вес и небольшие габарит