Электрический рубанок Makita KP 0810 K
Арт. X1048040859
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|3.3
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Класс товара
|профессиональный
- Рубанок Makita KP 0810 K - это мощный инструмент профессионального класса с большим набором функций и возможностей. Изделие предназначено для снятия фасок с поверхности древесных изделий. Также можно производить выборку четверти. Прочный пластиковый корпус имеет металлическую защиту двигателя, воздушное охлаждение, легко монтируемую крышку двигателя и систему пылеудаления. Двигатель мощностью 850 Вт с частотой оборотов 16000 об/мин обеспечивает высокое качество строгания даже твердых пород древесины на максимальную глубину 4 мм.
Преимущества
- Рубанок Makita KP 0810 K оснащен длинным сетевым шнуром длиной (4 м) и двойной изоляцией
- Система пылеудаления имеет возможность подключения мешка для сбора пыли или пылесоса - для работы в закрытых помещениях
- Ровная поверхность рабочего основания позволяет совершать плавные движения рубанком
- Опорная рукоятка регулирует глубину строгания, позволяя добиваться более точного результата обработки
- Пластмассовая рукоятка с мягкими резиновыми накладками предотвращает выскальзывание инструмента из рук пользователя
- Двухсторонний выброс опилок
- Крышка ремня привода сделана из прочного алюминия - надежно защищает электрорубанок
- Легкое снятие фасок благодаря трем V-образным пазам
- Кнопка блокировки клавиши пуск - для защиты от непреднамеренного старта
- Эргономичная форма конструкции с простыми элементами управления
- Мощный двигатель с частотой оборотов - 16000 об/мин дает высокое качество обработки
- Параллельный упор для выполнения точных работ
- Легкий доступ к ременному двигателю обеспечивает самостоятельное обслуживание
- Малый вес и небольшие габарит