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Электрический рубанок Makita KP0810C
4.5
4
22 620 ₽
28 550 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Makita KP0810C
    Арт. Х12674
    4.5
    4
    Электрический рубанок Makita KP0810C
    Электрический рубанок Makita KP0810C
    Электрический рубанок Makita KP0810C
    Электрический рубанок Makita KP0810C
    Электрический рубанок Makita KP0810C
    Электрический рубанок Makita KP0810C
      Электрический рубанок Makita KP0810C
      Электрический рубанок Makita KP0810C
      Электрический рубанок Makita KP0810C
      Электрический рубанок Makita KP0810C
      Электрический рубанок Makita KP0810C
      Электрический рубанок Makita KP0810C

      Электрический рубанок Makita KP0810C

      • -5 930 ₽
      22 620 ₽
      28 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12674
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3.4
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -5 930 ₽
      22 620 ₽
      28 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рубанок Makita KP 0810 C предназначен для обработки деревянных заготовок. Точное регулирование глубины строгания осуществляется с помощью специальной рукоятки с удобными делениями. Выброс опилок можно настраивать на левую или правую сторону.  Три V-образных предназначены для легкого снятия фасок.

        Преимущества 

        • Фаски снимаются тремя V-образными пазами
        • Подножка на основании инструмента - для защиты заготовки и лезвия
        • Двойная изоляция
        • Длинный сетевой кабель
        • Система "Плавный пуск"
        • Имеется возможность выборки четверти (фальца) до 25 миллиметров глубиной
        • Воздушное охлаждение
        • Выброс опилок - слева и справа
        • Ручка точной регулировки глубины с шагом 0.1 мм