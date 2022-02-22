Электрический рубанок Makita KP0810C

Преимущества

Фаски снимаются тремя V-образными пазами

Подножка на основании инструмента - для защиты заготовки и лезвия

Двойная изоляция

Длинный сетевой кабель

Система "Плавный пуск"

Имеется возможность выборки четверти (фальца) до 25 миллиметров глубиной

Воздушное охлаждение

Выброс опилок - слева и справа

Ручка точной регулировки глубины с шагом 0.1 мм

Рубанок Makita KP 0810 C предназначен для обработки деревянных заготовок. Точное регулирование глубины строгания осуществляется с помощью специальной рукоятки с удобными делениями. Выброс опилок можно настраивать на левую или правую сторону. Три V-образных предназначены для легкого снятия фасок.