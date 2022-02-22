Электрический рубанок Makita KP0810C
Арт. Х12674
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|3.4
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Класс товара
|профессиональный
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- Рубанок Makita KP 0810 C предназначен для обработки деревянных заготовок. Точное регулирование глубины строгания осуществляется с помощью специальной рукоятки с удобными делениями. Выброс опилок можно настраивать на левую или правую сторону. Три V-образных предназначены для легкого снятия фасок.
Преимущества
- Фаски снимаются тремя V-образными пазами
- Подножка на основании инструмента - для защиты заготовки и лезвия
- Двойная изоляция
- Длинный сетевой кабель
- Система "Плавный пуск"
- Имеется возможность выборки четверти (фальца) до 25 миллиметров глубиной
- Воздушное охлаждение
- Выброс опилок - слева и справа
- Ручка точной регулировки глубины с шагом 0.1 мм