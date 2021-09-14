Преимущества

Мощный мотор идеально подходит для фальцовки

Малый вес и прекрасная сбалансированность

Использование как стандартных, так и двухсторонних мини-лезвий

Простая система быстрой установки лезвий

Увеличенное отверстие для выброса стружки

V-образный паз для снятия фаски

Электрический рубанок Makita KP0800 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Мощный двигатель обеспечивает качественную работу с твердыми породами деревьев. Быстрая замена лезвий позволяет экономить время в процессе работы. V-образный паз делает снятие фасок более простым. Небольшой вес делает длительную работу комфортной.