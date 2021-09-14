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Электрический рубанок Makita KP0800
4.7
6
10 076 ₽
15 380 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Makita KP0800
    Арт. Х1271853
    4.7
    6
    Электрический рубанок Makita KP0800
    Электрический рубанок Makita KP0800
    Электрический рубанок Makita KP0800
    Электрический рубанок Makita KP0800
    Электрический рубанок Makita KP0800
    Электрический рубанок Makita KP0800
      Электрический рубанок Makita KP0800
      Электрический рубанок Makita KP0800
      Электрический рубанок Makita KP0800
      Электрический рубанок Makita KP0800
      Электрический рубанок Makita KP0800
      Электрический рубанок Makita KP0800

      Электрический рубанок Makita KP0800

      • -5 304 ₽
      10 076 ₽
      15 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1271853
      4.7
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.6
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -5 304 ₽
      10 076 ₽
      15 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок Makita KP0800 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Мощный двигатель обеспечивает качественную работу с твердыми породами деревьев. Быстрая замена лезвий позволяет экономить время в процессе работы. V-образный паз делает снятие фасок более простым. Небольшой вес делает длительную работу комфортной.

        Преимущества 

        • Мощный мотор идеально подходит для фальцовки
        • Малый вес и прекрасная сбалансированность
        • Использование как стандартных, так и двухсторонних мини-лезвий
        • Простая система быстрой установки лезвий
        • Увеличенное отверстие для выброса стружки
        • V-образный паз для снятия фаски