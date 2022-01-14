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Электрический рубанок Metabo Ho 0882 600882000
5.0
1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Metabo Ho 0882 600882000
    Арт. Х12691
    5.0
    1
    Электрический рубанок Metabo Ho 0882 600882000

      Электрический рубанок Metabo Ho 0882 600882000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12691
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический рубанок Metabo Ho 0882 600882000 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Большая мощность двигателя позволяет обрабатывать твердые породы дерева. Кассетная система замены ножа обеспечивает экономию времени. Наличие V-образного паза обеспечивает легкое снятие фасок. Регулировка глубины строгания осуществляется поворотом передней рукоятки. Пылеуловитель обеспечивает чистое рабочее место.

        Преимущества 

        • Быстрая смена оснастки, благодаря кассетной системе замены ножей
        • Подошва инструмента выполнена из алюминиевого литья под давлением
        • V-образный паз на подошве рубанка позволяет легко снимать фаски
        • Пружинная скоба внизу инструмента для мягкой "парковки“ инструмента
        • Система воздушного охлаждения