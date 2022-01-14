Электрический рубанок Metabo Ho 0882 600882000
Арт. Х12691
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4
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Класс товара
|бытовой
- Электрический рубанок Metabo Ho 0882 600882000 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Большая мощность двигателя позволяет обрабатывать твердые породы дерева. Кассетная система замены ножа обеспечивает экономию времени. Наличие V-образного паза обеспечивает легкое снятие фасок. Регулировка глубины строгания осуществляется поворотом передней рукоятки. Пылеуловитель обеспечивает чистое рабочее место.
Преимущества
- Быстрая смена оснастки, благодаря кассетной системе замены ножей
- Подошва инструмента выполнена из алюминиевого литья под давлением
- V-образный паз на подошве рубанка позволяет легко снимать фаски
- Пружинная скоба внизу инструмента для мягкой "парковки“ инструмента
- Система воздушного охлаждения