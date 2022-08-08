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Электрический рубанок Prorab 6102 A
5.0
1
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Электрические рубанки
    Электрический рубанок Prorab 6102 A
    Арт. Х12642
    5.0
    1
    Электрический рубанок Prorab 6102 A

      Электрический рубанок Prorab 6102 A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12642
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.2
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рубанок PRORAB 6102 A предназначен для выравнивания формы деревянных изделий. Он относится к любительскому инструменту, но по характеристикам сравним с профессиональными моделями. Инструмент эффективно строгает доски, захватывая ширину 82 мм и углубляясь на 2 мм. Мощный двигатель дает высокий уровень вращения фрезы - 17000 об/мин, что позволяет качественно обрабатывать даже толстые доски и твердую древесину. Данная модель оснащена четвертным срезом для точной работы. Воздушное охлаждение предохраняет от перегрузки. Пластиковый корпус устойчив к механическим и температурным воздействиям

        Преимущества

        • Опорная рукоятка регулирует глубину строгания, позволяя аккуратно выполнять точную обработку поверхности рубанком PRORAB 6102 A
        • Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха, охлаждая нагревающиеся части инструмента
        • Кнопка блокировки двигателя предотвращает случайное нажатие клавиши "пуск"
        • Основная рукоятка имеет резиновые накладки, поэтому не скользит, обеспечивая плавное управление
        • Высокое число оборотов фрезы (17000 об/мин) увеличивает качество обработки поверхности
        • Прочный пластиковый корпус устойчив к механическим и термическим воздействиям
        • Система выброса стружки обеспечивает безопасную и чистую работу
        • Легкий доступ к щеткам, для их легкой замены в бытовых условиях
        • Четвертной срез увеличивает функциональность изделия