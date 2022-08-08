Электрический рубанок Prorab 6102 A

Преимущества

Опорная рукоятка регулирует глубину строгания, позволяя аккуратно выполнять точную обработку поверхности рубанком PRORAB 6102 A

Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха, охлаждая нагревающиеся части инструмента

Кнопка блокировки двигателя предотвращает случайное нажатие клавиши "пуск"

Основная рукоятка имеет резиновые накладки, поэтому не скользит, обеспечивая плавное управление

Высокое число оборотов фрезы (17000 об/мин) увеличивает качество обработки поверхности

Прочный пластиковый корпус устойчив к механическим и термическим воздействиям

Система выброса стружки обеспечивает безопасную и чистую работу

Легкий доступ к щеткам, для их легкой замены в бытовых условиях

Четвертной срез увеличивает функциональность изделия





Рубанок PRORAB 6102 A предназначен для выравнивания формы деревянных изделий. Он относится к любительскому инструменту, но по характеристикам сравним с профессиональными моделями. Инструмент эффективно строгает доски, захватывая ширину 82 мм и углубляясь на 2 мм. Мощный двигатель дает высокий уровень вращения фрезы - 17000 об/мин, что позволяет качественно обрабатывать даже толстые доски и твердую древесину. Данная модель оснащена четвертным срезом для точной работы. Воздушное охлаждение предохраняет от перегрузки. Пластиковый корпус устойчив к механическим и температурным воздействиям