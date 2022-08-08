Электрический рубанок Prorab 6102 A
Арт. Х12642
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.2
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Класс товара
|бытовой
- Рубанок PRORAB 6102 A предназначен для выравнивания формы деревянных изделий. Он относится к любительскому инструменту, но по характеристикам сравним с профессиональными моделями. Инструмент эффективно строгает доски, захватывая ширину 82 мм и углубляясь на 2 мм. Мощный двигатель дает высокий уровень вращения фрезы - 17000 об/мин, что позволяет качественно обрабатывать даже толстые доски и твердую древесину. Данная модель оснащена четвертным срезом для точной работы. Воздушное охлаждение предохраняет от перегрузки. Пластиковый корпус устойчив к механическим и температурным воздействиям
Преимущества
- Опорная рукоятка регулирует глубину строгания, позволяя аккуратно выполнять точную обработку поверхности рубанком PRORAB 6102 A
- Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха, охлаждая нагревающиеся части инструмента
- Кнопка блокировки двигателя предотвращает случайное нажатие клавиши "пуск"
- Основная рукоятка имеет резиновые накладки, поэтому не скользит, обеспечивая плавное управление
- Высокое число оборотов фрезы (17000 об/мин) увеличивает качество обработки поверхности
- Прочный пластиковый корпус устойчив к механическим и термическим воздействиям
- Система выброса стружки обеспечивает безопасную и чистую работу
- Легкий доступ к щеткам, для их легкой замены в бытовых условиях
- Четвертной срез увеличивает функциональность изделия