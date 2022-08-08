Электрический рубанок Prorab 6107 A

Преимущества

Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают нагревающиеся элементы инструмента

Опорная рукоятка оснащена регулировкой глубины строгания для облегчения управления во время эксплуатации

Основная ручка имеет резиновые накладки, которые предотвращают проскальзывание руки при работе и обеспечивают надежный захват рубанка PRORAB 6107

Специальный параллельный упор обеспечивает тщательную отделку поверхности при выборки четверти

Прочный пластиковый корпус защищает важные элементы инструмента от повреждений

Кнопка блокировки двигателя предотвращает случайное нажатие клавиши - пуск

Легкий доступ к щеткам позволит самостоятельно заменить их при поломке

Система отвода пыли и выброса стружки обеспечивает чистую работу

Рубанок PRORAB 6107 предназначен для выравнивания поверхности из древесины. Данная модель оснащена параллельным упором для точной выборки четверти. Максимальная частота вращения двигателя составляет 14500 об/мин, что дает высокое качество обработки. Прочный пластиковый корпус защищает инструмент от ударов и высоких температур. Регулировка глубины строгания осуществляется опорной рукояткой. Изделие оснащено системой выброса стружки