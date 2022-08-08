Электрический рубанок Prorab 6107 A
Арт. Х1271851
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4
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Класс товара
|бытовой
- Рубанок PRORAB 6107 предназначен для выравнивания поверхности из древесины. Данная модель оснащена параллельным упором для точной выборки четверти. Максимальная частота вращения двигателя составляет 14500 об/мин, что дает высокое качество обработки. Прочный пластиковый корпус защищает инструмент от ударов и высоких температур. Регулировка глубины строгания осуществляется опорной рукояткой. Изделие оснащено системой выброса стружки
Преимущества
- Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают нагревающиеся элементы инструмента
- Опорная рукоятка оснащена регулировкой глубины строгания для облегчения управления во время эксплуатации
- Основная ручка имеет резиновые накладки, которые предотвращают проскальзывание руки при работе и обеспечивают надежный захват рубанка PRORAB 6107
- Специальный параллельный упор обеспечивает тщательную отделку поверхности при выборки четверти
- Прочный пластиковый корпус защищает важные элементы инструмента от повреждений
- Кнопка блокировки двигателя предотвращает случайное нажатие клавиши - пуск
- Легкий доступ к щеткам позволит самостоятельно заменить их при поломке
- Система отвода пыли и выброса стружки обеспечивает чистую работу