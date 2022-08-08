Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический рубанок Prorab 6107 A
5.0
1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Prorab 6107 A
    Арт. Х1271851
    5.0
    1
    Электрический рубанок Prorab 6107 A

      Электрический рубанок Prorab 6107 A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1271851
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рубанок PRORAB 6107 предназначен для выравнивания поверхности из древесины. Данная модель оснащена параллельным упором для точной выборки четверти. Максимальная частота вращения двигателя составляет 14500 об/мин, что дает высокое качество обработки. Прочный пластиковый корпус защищает инструмент от ударов и высоких температур. Регулировка глубины строгания осуществляется опорной рукояткой. Изделие оснащено системой выброса стружки

        Преимущества

        • Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают нагревающиеся элементы инструмента
        • Опорная рукоятка оснащена регулировкой глубины строгания для облегчения управления во время эксплуатации
        • Основная ручка имеет резиновые накладки, которые предотвращают проскальзывание руки при работе и обеспечивают надежный захват рубанка PRORAB 6107
        • Специальный параллельный упор обеспечивает тщательную отделку поверхности при выборки четверти
        • Прочный пластиковый корпус защищает важные элементы инструмента от повреждений
        • Кнопка блокировки двигателя предотвращает случайное нажатие клавиши - пуск
        • Легкий доступ к щеткам позволит самостоятельно заменить их при поломке
        • Система отвода пыли и выброса стружки обеспечивает чистую работу