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Электрический рубанок Sturm P 1022 P
5.0
1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Sturm P 1022 P
    Арт. Х1271855
    5.0
    1
    Электрический рубанок Sturm P 1022 P
    Электрический рубанок Sturm P 1022 P
    Электрический рубанок Sturm P 1022 P
    Электрический рубанок Sturm P 1022 P
    Электрический рубанок Sturm P 1022 P
    Электрический рубанок Sturm P 1022 P
    Электрический рубанок Sturm P 1022 P
      Электрический рубанок Sturm P 1022 P
      Электрический рубанок Sturm P 1022 P
      Электрический рубанок Sturm P 1022 P
      Электрический рубанок Sturm P 1022 P
      Электрический рубанок Sturm P 1022 P
      Электрический рубанок Sturm P 1022 P
      Электрический рубанок Sturm P 1022 P

      Электрический рубанок Sturm P 1022 P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1271855
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.8
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрорубанок Профи Sturm (Штурм) P1022P предназначен для строгания заготовок из дерева.

        Преимущества

        • Регулировка глубины строгания
        • Высокая мощность аппарата
        • Подключение к пылесосу
        • Наличие параллельной направляющей
        • Надежность аппарата
        • Возможность сброса в обе стороны
        • Vобразный паз
        • Блокировка пуска от случайного включения
        • Удобная рукоять
        • Наличие кейса
        • Комфорт, простота и удобство в эксплуатации