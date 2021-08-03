Электрический рубанок Sturm P 1022 P
Арт. Х1271855
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.8
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Класс товара
|профессиональный
- Электрорубанок Профи Sturm (Штурм) P1022P предназначен для строгания заготовок из дерева.
Преимущества
- Регулировка глубины строгания
- Высокая мощность аппарата
- Подключение к пылесосу
- Наличие параллельной направляющей
- Надежность аппарата
- Возможность сброса в обе стороны
- Vобразный паз
- Блокировка пуска от случайного включения
- Удобная рукоять
- Наличие кейса
- Комфорт, простота и удобство в эксплуатации