Электрический рубанок Sturm P 1067

Преимущества

С помощью вращения рукоятки можно изменить глубину обработки

Нажатием кнопки можно заблокировать рубанок от случайного включения

Защитный кожух защищает внутренние элементы рубанка Sturm P1067 от пыли

Компактные размеры

Малый вес

Подшипники в корпусах из алюминиевого сплава

Рубанок Sturm P1067 предназначен для обработки деревянных поверхностей, для строгания, снятия фасок под углом 45 градусов, благодаря V-образной канавке, имеющейся на подошве. Рубанок бытового класса подлежит непрерывной эксплуатации в течении 15-20 минут