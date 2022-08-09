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Электрический рубанок Sturm P 1067
5.0
1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Sturm P 1067
    Арт. Х12150
    5.0
    1
    Электрический рубанок Sturm P 1067
    Электрический рубанок Sturm P 1067
    Электрический рубанок Sturm P 1067
      Электрический рубанок Sturm P 1067
      Электрический рубанок Sturm P 1067
      Электрический рубанок Sturm P 1067

      Электрический рубанок Sturm P 1067

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12150
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.6
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Рубанок Sturm P1067 предназначен для обработки деревянных поверхностей, для строгания, снятия фасок под углом 45 градусов, благодаря V-образной канавке, имеющейся на подошве. Рубанок бытового класса подлежит непрерывной эксплуатации в течении 15-20 минут

        Преимущества

        • С помощью вращения рукоятки можно изменить глубину обработки
        • Нажатием кнопки можно заблокировать рубанок от случайного включения
        • Защитный кожух защищает внутренние элементы рубанка Sturm P1067 от пыли
        • Компактные размеры
        • Малый вес
        • Подшипники в корпусах из алюминиевого сплава