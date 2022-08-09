Электрический рубанок Sturm P 1067
Арт. Х12150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.6
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Класс товара
|бытовой
- Рубанок Sturm P1067 предназначен для обработки деревянных поверхностей, для строгания, снятия фасок под углом 45 градусов, благодаря V-образной канавке, имеющейся на подошве. Рубанок бытового класса подлежит непрерывной эксплуатации в течении 15-20 минут
Преимущества
- С помощью вращения рукоятки можно изменить глубину обработки
- Нажатием кнопки можно заблокировать рубанок от случайного включения
- Защитный кожух защищает внутренние элементы рубанка Sturm P1067 от пыли
- Компактные размеры
- Малый вес
- Подшипники в корпусах из алюминиевого сплава