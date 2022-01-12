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Электрический рубанок Sturm P1011
Арт. Х12438
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.88
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Класс товара
|профессиональный
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- Электрический рубанок Sturm P1011 - производительная и легкая в управлении модель для выполнения сложных строгальных работ по обработке древесины. Благодаря своему компактному исполнению и малому весу инструмент оптимально лежит в руке, а высокопроизводительный двигатель и плавный редуктор делает процесс строгания значительно легче и быстрее.
Преимущества
- Комплект острых ножей из твердой легированной стали с функцией быстрой и простой замены обеспечивает лёгкое строгание без лишних усилий и высокого качество обработки поверхности
- Устойчивая к деформациям стальная опорная платформа позволяет получать абсолютно ровные поверхности, а благодаря специальному V-образному пазу и оптимальным образом обрабатывать скошенные углы без лишних усилий
- Триггерная клавиша с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает блокировку от преднамеренного пуска инструмента после сбоя в электропитании
- Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и лабиринтная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы
- Переключаемая в двух направлениях система выброса стружки с разъемом для подсоединения пылесборного мешка или пылесоса препятствует образованию засоров позволяет работать без перерывов и улучшает условия труда
- Редуктор из легированной стали имеет великолепную стойкость к механическим нагрузкам, повышает надежность и производительность инструмента
- Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов и улучшают качество работ
- Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом