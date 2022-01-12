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Электрический рубанок Sturm P1011
2.5
2
6 199 ₽
Электрические рубанки
  • Персональная скидка
Электрический рубанок Sturm P1011
Арт. Х12438
2.5
2
Электрический рубанок Sturm P1011
Электрический рубанок Sturm P1011
Электрический рубанок Sturm P1011
Электрический рубанок Sturm P1011
Электрический рубанок Sturm P1011
  • Персональная скидка
Электрический рубанок Sturm P1011
Электрический рубанок Sturm P1011
Электрический рубанок Sturm P1011
Электрический рубанок Sturm P1011
Электрический рубанок Sturm P1011

Электрический рубанок Sturm P1011

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6 199 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х12438
2.5
2

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Вес, кг
3.88
Класс товара
профессиональный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 199 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический рубанок Sturm P1011 - производительная и легкая в управлении модель для выполнения сложных строгальных работ по обработке древесины. Благодаря своему компактному исполнению и малому весу инструмент оптимально лежит в руке, а высокопроизводительный двигатель и плавный редуктор делает процесс строгания значительно легче и быстрее.

    Преимущества

    • Комплект острых ножей из твердой легированной стали с функцией быстрой и простой замены обеспечивает лёгкое строгание без лишних усилий и высокого качество обработки поверхности
    • Устойчивая к деформациям стальная опорная платформа позволяет получать абсолютно ровные поверхности, а благодаря специальному V-образному пазу и оптимальным образом обрабатывать скошенные углы без лишних усилий
    • Триггерная клавиша с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает блокировку от преднамеренного пуска инструмента после сбоя в электропитании
    • Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и лабиринтная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы
    • Переключаемая в двух направлениях система выброса стружки с разъемом для подсоединения пылесборного мешка или пылесоса препятствует образованию засоров позволяет работать без перерывов и улучшает условия труда
    • Редуктор из легированной стали имеет великолепную стойкость к механическим нагрузкам, повышает надежность и производительность инструмента
    • Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов и улучшают качество работ
    • Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом