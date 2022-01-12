Электрический рубанок Sturm P1011 - производительная и легкая в управлении модель для выполнения сложных строгальных работ по обработке древесины. Благодаря своему компактному исполнению и малому весу инструмент оптимально лежит в руке, а высокопроизводительный двигатель и плавный редуктор делает процесс строгания значительно легче и быстрее.



Преимущества