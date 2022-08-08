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Электрический рубанок Sturm P1065
5.0
1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Sturm P1065
    Арт. Х12164
    5.0
    1
    Электрический рубанок Sturm P1065
    Электрический рубанок Sturm P1065
    Электрический рубанок Sturm P1065
    Электрический рубанок Sturm P1065
      Электрический рубанок Sturm P1065
      Электрический рубанок Sturm P1065
      Электрический рубанок Sturm P1065
      Электрический рубанок Sturm P1065

      Электрический рубанок Sturm P1065

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12164
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.8
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Рубанок Sturm P1065 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Используется для строгания и снятия фасок под углом 45 градусов, благодаря V-образной канавке, имеющейся на подошве. Рубанок бытового класса подлежит беспрерывной эксплуатации в течении 15-20 минут. Оснащен двумя твердосплавными ножами с двусторонней заточкой. Твердосплавные, двусторонне заточенные ножи не подлежат повторной заточке

        Преимущества

        • С помощью вращения рукоятки рубанка Sturm P1065 можно изменить глубину обработки до 2 мм
        • Нажатием кнопки можно заблокировать рубанок от случайного включения
        • Инструмент имеет долгий срок службы благодаря защите от пыли
        • Компактность
        • Надежность
        • Эргономичный дизайн
        • Воздушное охлаждение