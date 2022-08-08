Электрический рубанок Sturm P1065

Преимущества

С помощью вращения рукоятки рубанка Sturm P1065 можно изменить глубину обработки до 2 мм

Нажатием кнопки можно заблокировать рубанок от случайного включения

Инструмент имеет долгий срок службы благодаря защите от пыли

Компактность

Надежность

Эргономичный дизайн

Воздушное охлаждение

Рубанок Sturm P1065 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Используется для строгания и снятия фасок под углом 45 градусов, благодаря V-образной канавке, имеющейся на подошве. Рубанок бытового класса подлежит беспрерывной эксплуатации в течении 15-20 минут. Оснащен двумя твердосплавными ножами с двусторонней заточкой. Твердосплавные, двусторонне заточенные ножи не подлежат повторной заточке