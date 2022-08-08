Электрический рубанок Sturm P1065
Арт. Х12164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.8
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Класс товара
|бытовой
- Рубанок Sturm P1065 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Используется для строгания и снятия фасок под углом 45 градусов, благодаря V-образной канавке, имеющейся на подошве. Рубанок бытового класса подлежит беспрерывной эксплуатации в течении 15-20 минут. Оснащен двумя твердосплавными ножами с двусторонней заточкой. Твердосплавные, двусторонне заточенные ножи не подлежат повторной заточке
Преимущества
- С помощью вращения рукоятки рубанка Sturm P1065 можно изменить глубину обработки до 2 мм
- Нажатием кнопки можно заблокировать рубанок от случайного включения
- Инструмент имеет долгий срок службы благодаря защите от пыли
- Компактность
- Надежность
- Эргономичный дизайн
- Воздушное охлаждение