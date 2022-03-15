Ручка для валика Зубр 05680-18 (180 мм)
Арт. Х153760
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|ручка для валика
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Совместимый инструмент
|валики
- Ручка для валиков Зубр ПРОФИ бюгель 8 мм, 180 мм 05680-18 предназначена для эффективного проведения покрасочных работ с помощью валиков. Рукоятка выполнена из высокопрочного пластика. Стержень ручки оцинкован, что обеспечивает защиту от коррозии. Возможно использование со стандартными телескопическими стержнями конической формы (с фиксатором и без фиксатора).
Преимущества
- Надежность
- Долговечность