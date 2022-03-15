Ручка для валика Зубр 05680-18 (180 мм)

Преимущества

Надежность

Долговечность

Ручка для валиков Зубр ПРОФИ бюгель 8 мм, 180 мм 05680-18 предназначена для эффективного проведения покрасочных работ с помощью валиков. Рукоятка выполнена из высокопрочного пластика. Стержень ручки оцинкован, что обеспечивает защиту от коррозии. Возможно использование со стандартными телескопическими стержнями конической формы (с фиксатором и без фиксатора).