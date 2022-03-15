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Ручка для валика Зубр 05680-18 (180 мм)
5.0
2
36 ₽
Ручки для валиков (бюгели)
    Ручка для валика Зубр 05680-18 (180 мм)
    Арт. Х153760
    5.0
    2
    Ручка для валика Зубр 05680-18 (180 мм)

      Ручка для валика Зубр 05680-18 (180 мм)

      36 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х153760
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		ручка для валика
      Совместимый инструмент
      		валики
      Все характеристики
      36 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручка для валиков Зубр ПРОФИ бюгель 8 мм, 180 мм 05680-18 предназначена для эффективного проведения покрасочных работ с помощью валиков. Рукоятка выполнена из высокопрочного пластика. Стержень ручки оцинкован, что обеспечивает защиту от коррозии. Возможно использование со стандартными телескопическими стержнями конической формы (с фиксатором и без фиксатора).

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность