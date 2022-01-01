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Ручка переключения режимов Makita 153289-0
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Ручка переключения режимов Makita 153289-0
    Арт. X3871058

      Ручка переключения режимов Makita 153289-0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3871058

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручка Makita переключения режимов 153289-0 представляет собой деталь, применяемая с целью монтирования на замену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Запасные части от Makita отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью. После того, как их установят вам не придется переживать за работоспособность и производительность. Ручки и рукоятки от марки Makita отвечают высоким стандартам качества. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала