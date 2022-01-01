Ручка переключения режимов Makita 153289-0

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Ручка Makita переключения режимов 153289-0 представляет собой деталь, применяемая с целью монтирования на замену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Запасные части от Makita отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью. После того, как их установят вам не придется переживать за работоспособность и производительность. Ручки и рукоятки от марки Makita отвечают высоким стандартам качества.