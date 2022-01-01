Ручка переключения режимов Makita 272239-7

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Ручка Makita переключения режимов 272239-7 представляет собой запчасть, которая предназначена для монтажа на замену сломанным запчастям. Запасные части от Makita характерны высоким ресурсом и устойчивостью к износу. После их замены вы можете не беспокоиться за работоспособность и производительность. Ручки и рукоятки производства торговой марки Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества.