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Ручка переключения режимов Makita 272239-7
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Ручка переключения режимов Makita 272239-7
    Арт. X3871457

      Ручка переключения режимов Makita 272239-7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3871457

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручка Makita переключения режимов 272239-7 представляет собой запчасть, которая предназначена для монтажа на замену сломанным запчастям. Запасные части от Makita характерны высоким ресурсом и устойчивостью к износу. После их замены вы можете не беспокоиться за работоспособность и производительность. Ручки и рукоятки производства торговой марки Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала