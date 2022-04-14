Ручной опрессовочный насос Rothenberger RP-50S 60200
Арт. X656110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|720x170x260
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Макс. температура жидкости, °С
|50
- Ручное опрессовочное устройство Rothenberger RP 50S 60200 - классическая модель профессионального насоса для проведения испытаний давлением или проверки герметичности коммуникационных систем водоснабжения и резервуаров до 60 бар. Проверка осуществляется в жилых и промышленных помещениях, а также промышленных резервуарах. Система двойных клапанов (Twin Valve) позволяет осуществлять самотестирование насоса, за счет чего производится точная настройка давления, которая влияет на качество результатов измерений.
Преимущества
- Немецкое качество исполнения
- Соответствует высоким требованиям
- Морозостойкость
- Стойкость к износу
- Объем резервуара 12 л
- Диапазон испытаний: 0 – 60 бар, деление шкалы 1 бар; 0 – 860 psi, деление шкалы 20 psi; 0 – 6 MPa, деление шкалы 0,1 MPa
- Расход: около 45 мл/такт
- Соединение: R 1/2”
- Проверочный шланг с тканевой оплеткой
- Снижен риск погрешности измерений, возникающих из-за расширения шланга
- Возможность дополнительного использования манометра с точной шкалой (0,1 бар) для испытаний до 16 бар
- Высокая производительность
- Быстрое заполнение при длинном ходе
- Эргономичная рукоятка
- Фиксирующая стрелка показывает установленное давление,поэтому падение давления в системе легко определяется