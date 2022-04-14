Ручной опрессовочный насос Rothenberger RP-50S 60200

Преимущества

Немецкое качество исполнения

Соответствует высоким требованиям

Морозостойкость

Стойкость к износу

Объем резервуара 12 л

Диапазон испытаний: 0 – 60 бар, деление шкалы 1 бар; 0 – 860 psi, деление шкалы 20 psi; 0 – 6 MPa, деление шкалы 0,1 MPa

Расход: около 45 мл/такт

Соединение: R 1/2”

Проверочный шланг с тканевой оплеткой

Снижен риск погрешности измерений, возникающих из-за расширения шланга

Возможность дополнительного использования манометра с точной шкалой (0,1 бар) для испытаний до 16 бар

Высокая производительность

Быстрое заполнение при длинном ходе

Эргономичная рукоятка

Фиксирующая стрелка показывает установленное давление,поэтому падение давления в системе легко определяется

Ручное опрессовочное устройство Rothenberger RP 50S 60200 - классическая модель профессионального насоса для проведения испытаний давлением или проверки герметичности коммуникационных систем водоснабжения и резервуаров до 60 бар. Проверка осуществляется в жилых и промышленных помещениях, а также промышленных резервуарах. Система двойных клапанов (Twin Valve) позволяет осуществлять самотестирование насоса, за счет чего производится точная настройка давления, которая влияет на качество результатов измерений.