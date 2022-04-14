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Ручной опрессовочный насос Rothenberger RP-50S 60200
5.0
2
Найти аналог
Опрессовщики
    Ручной опрессовочный насос Rothenberger RP-50S 60200
    Арт. X656110
    5.0
    2
    Ручной опрессовочный насос Rothenberger RP-50S 60200

      Ручной опрессовочный насос Rothenberger RP-50S 60200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X656110
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		720x170x260
      Макс. температура жидкости, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ручное опрессовочное устройство Rothenberger RP 50S 60200 - классическая модель профессионального насоса для проведения испытаний давлением или проверки герметичности коммуникационных систем водоснабжения и резервуаров до 60 бар. Проверка осуществляется в жилых и промышленных помещениях, а также промышленных резервуарах. Система двойных клапанов (Twin Valve) позволяет осуществлять самотестирование насоса, за счет чего производится точная настройка давления, которая влияет на качество результатов измерений.

        Преимущества

        • Немецкое качество исполнения
        • Соответствует высоким требованиям
        • Морозостойкость
        • Стойкость к износу
        • Объем резервуара 12 л
        • Диапазон испытаний: 0 – 60 бар, деление шкалы 1 бар; 0 – 860 psi, деление шкалы 20 psi; 0 – 6 MPa, деление шкалы 0,1 MPa
        • Расход: около 45 мл/такт
        • Соединение: R 1/2”
        • Проверочный шланг с тканевой оплеткой
        • Снижен риск погрешности измерений, возникающих из-за расширения шланга
        • Возможность дополнительного использования манометра с точной шкалой (0,1 бар) для испытаний до 16 бар
        • Высокая производительность
        • Быстрое заполнение при длинном ходе
        • Эргономичная рукоятка
        • Фиксирующая стрелка показывает установленное давление,поэтому падение давления в системе легко определяется