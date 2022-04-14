Резьбонарезной клупп Rothenberger Supertronic 1250 (1/2"-1.1/4")
Арт. X656117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип резьбонарезного инструмента
|клупп
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Направление резьбы
|правое
- Электрический клупп Rothenberger Supertronic 1250 - профессиональный электрический резьбонарезной клупп для работы с трубами от 1/4 до 1.1/4 дюйма. Предназначен для выполнения больших объемов работ, мощность двигателя 800 Вт (220 В), оснащен пятиосным редуктором с косозубым зацеплением и системой непрерывного смазывания всех внутренних частей. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Для обеспечения качественного нарезания резьбы рекомендуется использовать опору-держатель для труб и качественное резьбонарезное масло.
Преимущества
- Идеально подходит для труднодоступных мест (углы, шахты)
- Прочный и легкий в использовании при высокой нагрузке
- Компактный корпус редуктора
- Высокая передача усилия, точность вращения и продолжительность службы
- Износоустойчивый и стабильный
- Небольшой вес, удобное управление
- Резьбонарезную головку можно установить слева/справа
- Равномерная скорость при прямом и обратном ходе