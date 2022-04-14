Резьбонарезной клупп Rothenberger Supertronic 1250 (1/2"-1.1/4")

Преимущества

Идеально подходит для труднодоступных мест (углы, шахты)

Прочный и легкий в использовании при высокой нагрузке

Компактный корпус редуктора

Высокая передача усилия, точность вращения и продолжительность службы

Износоустойчивый и стабильный

Небольшой вес, удобное управление

Резьбонарезную головку можно установить слева/справа

Равномерная скорость при прямом и обратном ходе

Электрический клупп Rothenberger Supertronic 1250 - профессиональный электрический резьбонарезной клупп для работы с трубами от 1/4 до 1.1/4 дюйма. Предназначен для выполнения больших объемов работ, мощность двигателя 800 Вт (220 В), оснащен пятиосным редуктором с косозубым зацеплением и системой непрерывного смазывания всех внутренних частей. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Для обеспечения качественного нарезания резьбы рекомендуется использовать опору-держатель для труб и качественное резьбонарезное масло.