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Резьбонарезной клупп Rothenberger Supertronic 1250 (1/2"-1.1/4")
5.0
2
Найти аналог
Клуппы
    Резьбонарезной клупп Rothenberger Supertronic 1250 (1/2"-1.1/4")
    Арт. X656117
    5.0
    2
    Резьбонарезной клупп Rothenberger Supertronic 1250 (1/2"-1.1/4")
    Резьбонарезной клупп Rothenberger Supertronic 1250 (1/2"-1.1/4")
    Резьбонарезной клупп Rothenberger Supertronic 1250 (1/2"-1.1/4")
      Резьбонарезной клупп Rothenberger Supertronic 1250 (1/2"-1.1/4")
      Резьбонарезной клупп Rothenberger Supertronic 1250 (1/2"-1.1/4")
      Резьбонарезной клупп Rothenberger Supertronic 1250 (1/2"-1.1/4")

      Резьбонарезной клупп Rothenberger Supertronic 1250 (1/2"-1.1/4")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X656117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		клупп
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический клупп Rothenberger Supertronic 1250 - профессиональный электрический резьбонарезной клупп для работы с трубами от 1/4 до 1.1/4 дюйма. Предназначен для выполнения больших объемов работ, мощность двигателя 800 Вт (220 В), оснащен пятиосным редуктором с косозубым зацеплением и системой непрерывного смазывания всех внутренних частей. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Для обеспечения качественного нарезания резьбы рекомендуется использовать опору-держатель для труб и качественное резьбонарезное масло.

        Преимущества

        • Идеально подходит для труднодоступных мест (углы, шахты)
        • Прочный и легкий в использовании при высокой нагрузке
        • Компактный корпус редуктора
        • Высокая передача усилия, точность вращения и продолжительность службы
        • Износоустойчивый и стабильный
        • Небольшой вес, удобное управление
        • Резьбонарезную головку можно установить слева/справа
        • Равномерная скорость при прямом и обратном ходе