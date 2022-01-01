Ручной электроклупп Rothenberger СУПЕРТРОНИК 2000В,BSPT R1/2-2" 7,1256

Преимущества

Немецкий инструмент

Простое техническое обслуживание

Длительный срок службы

BSPT, коническая резьба, R - правая Ø 1/4 – 2“

На трубах диаметром от 1/2 до 2 дюймов (резьбонарезные головки под 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2")

Скорость нарезания резьбы: 15 – 25 об./мин

Очень быстрый обратный ход 60 об./мин

Мощность двигателя: 1010 Вт

Компактный корпус редуктора идеален для работы в труднодоступных местах

Полностью пыленепроницаемый корпус с долговечной смазкой

Улучшенный редуктор

Более высокая механическая мощность

Низкий расход энергии

Высокий постоянный момент передачи при полной нагрузке

Непосредственное крепление с фиксатором со стопорным кольцом обеспечивает прочную посадку резьбонарезных головок

Ручной электрический клупп Rothenberger SUPERTRONIC 2000 BSPT R1/2-2 71256 станет прекрасным помощником для профессионалов в ремонтных и монтажных производственных цехах и мастерских. Устройство отличается универсальностью, мобильностью и удобством в эксплуатации. С помощью электроклуппа легко и быстро осуществить точные и герметичные резьбовые соединения до 2".