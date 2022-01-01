Ручной электроклупп Rothenberger СУПЕРТРОНИК 2000В,BSPT R1/2-2" 7,1256
Арт. X65650
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Германия
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Тип резьбонарезного инструмента
|клупп
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Направление резьбы
|правое
- Ручной электрический клупп Rothenberger SUPERTRONIC 2000 BSPT R1/2-2 71256 станет прекрасным помощником для профессионалов в ремонтных и монтажных производственных цехах и мастерских. Устройство отличается универсальностью, мобильностью и удобством в эксплуатации. С помощью электроклуппа легко и быстро осуществить точные и герметичные резьбовые соединения до 2".
Преимущества
- Немецкий инструмент
- Простое техническое обслуживание
- Длительный срок службы
- BSPT, коническая резьба, R - правая Ø 1/4 – 2“
- На трубах диаметром от 1/2 до 2 дюймов (резьбонарезные головки под 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2")
- Скорость нарезания резьбы: 15 – 25 об./мин
- Очень быстрый обратный ход 60 об./мин
- Мощность двигателя: 1010 Вт
- Компактный корпус редуктора идеален для работы в труднодоступных местах
- Полностью пыленепроницаемый корпус с долговечной смазкой
- Улучшенный редуктор
- Более высокая механическая мощность
- Низкий расход энергии
- Высокий постоянный момент передачи при полной нагрузке
- Непосредственное крепление с фиксатором со стопорным кольцом обеспечивает прочную посадку резьбонарезных головок