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Ручной электроклупп Rothenberger СУПЕРТРОНИК 2000В,BSPT R1/2-2" 7,1256
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Клуппы
    Ручной электроклупп Rothenberger СУПЕРТРОНИК 2000В,BSPT R1/2-2" 7,1256
    Арт. X65650
    Ручной электроклупп Rothenberger СУПЕРТРОНИК 2000В,BSPT R1/2-2" 7,1256
    Ручной электроклупп Rothenberger СУПЕРТРОНИК 2000В,BSPT R1/2-2" 7,1256
      Ручной электроклупп Rothenberger СУПЕРТРОНИК 2000В,BSPT R1/2-2" 7,1256
      Ручной электроклупп Rothenberger СУПЕРТРОНИК 2000В,BSPT R1/2-2" 7,1256

      Ручной электроклупп Rothenberger СУПЕРТРОНИК 2000В,BSPT R1/2-2" 7,1256

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X65650

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		клупп
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной электрический клупп Rothenberger SUPERTRONIC 2000 BSPT R1/2-2 71256 станет прекрасным помощником для профессионалов в ремонтных и монтажных производственных цехах и мастерских. Устройство отличается универсальностью, мобильностью и удобством в эксплуатации. С помощью электроклуппа легко и быстро осуществить точные и герметичные резьбовые соединения до 2".

        Преимущества

        • Немецкий инструмент
        • Простое техническое обслуживание
        • Длительный срок службы
        • BSPT, коническая резьба, R - правая Ø 1/4 – 2“
        • На трубах диаметром от 1/2  до 2 дюймов (резьбонарезные головки под 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2")
        • Скорость нарезания резьбы: 15 – 25 об./мин
        • Очень быстрый обратный ход 60 об./мин
        • Мощность двигателя: 1010 Вт
        • Компактный корпус редуктора идеален для работы в труднодоступных местах
        • Полностью пыленепроницаемый корпус с долговечной смазкой
        • Улучшенный редуктор
        • Более высокая механическая мощность
        • Низкий расход энергии
        • Высокий постоянный момент передачи при полной нагрузке
        • Непосредственное крепление с фиксатором со стопорным кольцом обеспечивает прочную посадку резьбонарезных головок