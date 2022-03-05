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Щетка Атака N113
4.8
4
Найти аналог
Щетки ручные
    Щетка Атака N113
    Арт. Х1317182
    4.8
    4
    Щетка Атака N113

      Щетка Атака N113

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1317182
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		щетка шлифовальная
      Материал ворса
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щётка АТАКА №113 с пластиковой ручкой латунная применяется для удаления тонких слоев ржавчины, снятия лака и краски с деревянных и металлических поверхностей, зачистки сварных швов, придания шероховатости, например, для склеивания, выделение структуры древесины. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины и краски, зачистка сварных швов, обработка поверхностей перед сваркой и покраской. Особенности и 