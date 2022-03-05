Щетка Атака N113
Арт. Х1317182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|щетка шлифовальная
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Материал ворса
|сталь
- Щётка АТАКА №113 с пластиковой ручкой латунная применяется для удаления тонких слоев ржавчины, снятия лака и краски с деревянных и металлических поверхностей, зачистки сварных швов, придания шероховатости, например, для склеивания, выделение структуры древесины. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины и краски, зачистка сварных швов, обработка поверхностей перед сваркой и покраской. Особенности и