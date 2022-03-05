Щетка Атака N113

Щётка АТАКА №113 с пластиковой ручкой латунная применяется для удаления тонких слоев ржавчины, снятия лака и краски с деревянных и металлических поверхностей, зачистки сварных швов, придания шероховатости, например, для склеивания, выделение структуры древесины. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины и краски, зачистка сварных швов, обработка поверхностей перед сваркой и покраской. Особенности и