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Ручной насос для растворителя Koshin PP-25С
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Оборудование для замены масла в коробке передач
    Ручной насос для растворителя Koshin PP-25С
    Арт. 851347
    Ручной насос для растворителя Koshin PP-25С

      Ручной насос для растворителя Koshin PP-25С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 851347

      Характеристики

      Производитель
      		Koshin
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Раздаточный шланг, м
      		1.2
      Габариты, мм
      		1225х85х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной насос для растворителя Koshin PP-25С - предназначен для перекачки агрессивных сред, дизельного топлива, масел, ГСМ и воды из канистр и бочек. Устройство используют для заправки бензоинструмента, транспортных средств и обслуживания аквариумов.

        Преимущества

        • Модель оснащена держателем для крепления сливного шланга
        • Ручная конструкция помпы позволяет выполнять работу быстро и просто
        • Благодаря небольшим габаритам и малому весу обеспечивается удобство транспортировки и хранения насоса
        • Изделие выполнено из полиэтилена высокой прочности