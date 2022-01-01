Преимущества

Ручной насос для растворителя Koshin PP-25С - предназначен для перекачки агрессивных сред, дизельного топлива, масел, ГСМ и воды из канистр и бочек. Устройство используют для заправки бензоинструмента, транспортных средств и обслуживания аквариумов.