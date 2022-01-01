Ручной насос для растворителя Koshin PP-25С
Арт. 851347
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Раздаточный шланг, м
|1.2
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Габариты, мм
|1225х85х85
- Ручной насос для растворителя Koshin PP-25С - предназначен для перекачки агрессивных сред, дизельного топлива, масел, ГСМ и воды из канистр и бочек. Устройство используют для заправки бензоинструмента, транспортных средств и обслуживания аквариумов.
Преимущества
- Модель оснащена держателем для крепления сливного шланга
- Ручная конструкция помпы позволяет выполнять работу быстро и просто
- Благодаря небольшим габаритам и малому весу обеспечивается удобство транспортировки и хранения насоса
- Изделие выполнено из полиэтилена высокой прочности