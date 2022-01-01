Ручной насос для жидкостей: воды, дизельного топлива и масла Koshin PP-25

Преимущества

Ручной насос Koshin PP-25 - необходим для перекачки дизельного топлива, масел, ГСМ, воды и агрессивных жидкостей из канистр и бочек. Устройство используют для заправки транспортных средств, бензоинструмента и во время обслуживания аквариумов.