Ручной насос для жидкостей: воды, дизельного топлива и масла Koshin PP-25
Арт. 851345
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Предкамера
|Нет
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Раздаточный шланг, м
|1.2
- Ручной насос Koshin PP-25 - необходим для перекачки дизельного топлива, масел, ГСМ, воды и агрессивных жидкостей из канистр и бочек. Устройство используют для заправки транспортных средств, бензоинструмента и во время обслуживания аквариумов.
Преимущества
- Изделие оснащено держателем для крепления сливного шланга
- Ручная конструкция помпы позволяет выполнять работу быстро и просто
- Удобство транспортировки и хранения обеспечивается благодаря небольшим габаритам и малому весу насоса
- Модель изготовлена из прочного полиэтилена высокого качества