Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ручной насос для жидкостей: воды, дизельного топлива и масла Koshin PP-25
Найти аналог
Оборудование для замены масла в коробке передач
    Ручной насос для жидкостей: воды, дизельного топлива и масла Koshin PP-25
    Арт. 851345
    Ручной насос для жидкостей: воды, дизельного топлива и масла Koshin PP-25

      Ручной насос для жидкостей: воды, дизельного топлива и масла Koshin PP-25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 851345

      Характеристики

      Производитель
      		Koshin
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Предкамера
      		Нет
      Раздаточный шланг, м
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной насос Koshin PP-25 - необходим для перекачки дизельного топлива, масел, ГСМ, воды и агрессивных жидкостей из канистр и бочек. Устройство используют для заправки транспортных средств, бензоинструмента и во время обслуживания аквариумов.

        Преимущества

        • Изделие оснащено держателем для крепления сливного шланга
        • Ручная конструкция помпы позволяет выполнять работу быстро и просто
        • Удобство транспортировки и хранения обеспечивается благодаря небольшим габаритам и малому весу насоса
        • Модель изготовлена из прочного полиэтилена высокого качества