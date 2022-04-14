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Ручной плиткорез Battipav Basic Plus 60 2060, толщина ролика 1.5 мм
5.0
1
6 685 ₽
11 700 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Ручной плиткорез Battipav Basic Plus 60 2060
Арт. Х130832050
5.0
1
Ручной плиткорез Battipav Basic Plus 60 2060, толщина ролика 1.5 мм
Ручной плиткорез Battipav Basic Plus 60 2060, толщина ролика 1.5 мм
Ручной плиткорез Battipav Basic Plus 60 2060, толщина ролика 1.5 мм
Ручной плиткорез Battipav Basic Plus 60 2060, толщина ролика 1.5 мм
  • Персональная скидка
Ручной плиткорез Battipav Basic Plus 60 2060, толщина ролика 1.5 мм
Ручной плиткорез Battipav Basic Plus 60 2060, толщина ролика 1.5 мм
Ручной плиткорез Battipav Basic Plus 60 2060, толщина ролика 1.5 мм
Ручной плиткорез Battipav Basic Plus 60 2060, толщина ролика 1.5 мм

Ручной плиткорез Battipav Basic Plus 60 2060

Дарим скидки за
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  • -5 015 ₽
6 685 ₽
11 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х130832050
5.0
1

Характеристики

Производитель
Battipav
Страна производства
Италия
Родина бренда
Италия
Внутренний диаметр ролика, мм
6
Наружный диаметр ролика, мм
15
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -5 015 ₽
6 685 ₽
11 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Ручной плиткорез BATTIPAV BASIC PLUS 60 2060 пригодится для домашнего и профессионального ремонта. Это малогабаритный инструмент, позволяющий резать плитку по прямой или по диагонали. Он имеет простую конструкцию, включающую рабочую планку, ролик и рукоятку. С плиткорезом BASIC PLUS справится и мастер по укладке, и новичок. Максимальная толщина разрезаемой им плитки составляет 12 мм. Купить плиткорез BASIC PLUS 60 можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

    Преимущества BATTIPAV BASIC PLUS 60 2060

    • Удобство и простота в обращении
    • Надежная конструкция
    • Нержавеющий материал