Ручной плиткорез Battipav Basic Plus 60 2060, толщина ролика 1.5 мм

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Ручной плиткорез Battipav Basic Plus 60 2060
Арт. Х130832050
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Внутренний диаметр ролика, мм
|6
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Наружный диаметр ролика, мм
|15
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- Ручной плиткорез BATTIPAV BASIC PLUS 60 2060 пригодится для домашнего и профессионального ремонта. Это малогабаритный инструмент, позволяющий резать плитку по прямой или по диагонали. Он имеет простую конструкцию, включающую рабочую планку, ролик и рукоятку. С плиткорезом BASIC PLUS справится и мастер по укладке, и новичок. Максимальная толщина разрезаемой им плитки составляет 12 мм. Купить плиткорез BASIC PLUS 60 можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.
Преимущества BATTIPAV BASIC PLUS 60 2060
- Удобство и простота в обращении
- Надежная конструкция
- Нержавеющий материал