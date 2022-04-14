Преимущества

Небольшие габариты и вес

Простота эксплуатации

Хромированное покрытие стальных направляющих

Превосходное качество сборки ручного плиткореза FAST-85 13941

Долгий срок службы

Ручной плиткорез RUBI FAST-85 13941 оснащается параллельным упором, который способствует высокой эффективности при выполнении однотипных операций. Модель служит как для прямого, так и для диагонального распила заготовок из керамики размером до 850 и до 600х600 мм соответственно. Благодаря прочной конструкции с широким основанием оборудование используется на строительных и ремонтных площадках с большим объемом работ. Четыре боковых кронштейна обеспечивают надежную фиксацию заготовки, что гарантирует точность реза.