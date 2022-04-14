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Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
5.0
2
Найти аналог
Плиткорезы
    Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
    Арт. Х130832052
    5.0
    2
    Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
    Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
    Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
    Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
    Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
    Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
    Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
    Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
    Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
    Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
    Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
      Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
      Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
      Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
      Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
      Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
      Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
      Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
      Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
      Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
      Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
      Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941

      Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х130832052
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rubi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		7.5
      Габариты, мм
      		1090x205x240
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ручной плиткорез RUBI FAST-85 13941 оснащается параллельным упором, который способствует высокой эффективности при выполнении однотипных операций. Модель служит как для прямого, так и для диагонального распила заготовок из керамики размером до 850 и до 600х600 мм соответственно. Благодаря прочной конструкции с широким основанием оборудование используется на строительных и ремонтных площадках с большим объемом работ. Четыре боковых кронштейна обеспечивают надежную фиксацию заготовки, что гарантирует точность реза.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и вес
        • Простота эксплуатации
        • Хромированное покрытие стальных направляющих
        • Превосходное качество сборки ручного плиткореза FAST-85 13941
        • Долгий срок службы