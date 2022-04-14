Ручной плиткорез Rubi Fast 85 13941
Арт. Х130832052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|7.5
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Габариты, мм
|1090x205x240
- Ручной плиткорез RUBI FAST-85 13941 оснащается параллельным упором, который способствует высокой эффективности при выполнении однотипных операций. Модель служит как для прямого, так и для диагонального распила заготовок из керамики размером до 850 и до 600х600 мм соответственно. Благодаря прочной конструкции с широким основанием оборудование используется на строительных и ремонтных площадках с большим объемом работ. Четыре боковых кронштейна обеспечивают надежную фиксацию заготовки, что гарантирует точность реза.
Преимущества
- Небольшие габариты и вес
- Простота эксплуатации
- Хромированное покрытие стальных направляющих
- Превосходное качество сборки ручного плиткореза FAST-85 13941
- Долгий срок службы