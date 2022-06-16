Ручной стартер Huter, для DY5000L, DY8000L/LX, в сборе
Арт. О00000013470
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|для электрогенератора
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Габариты, мм
|190X190X120
- Ручной стартер в сборе для портативных бензиновых генераторов HUTER DY5000L - DY8000L/LX
Преимущества
- Высокое качество
- Все изделия под брендом HUTER соответствуют требованиям российских и международных стандартов
- Вся продукция HUTER проходит тщательный контроль качества по внутренним жестким требованиям