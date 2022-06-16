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Ручной стартер Huter, для DY5000L, DY8000L/LX, в сборе
5.0
2
Найти аналог
Стартеры
    Ручной стартер Huter, для DY5000L, DY8000L/LX, в сборе
    Арт. О00000013470
    5.0
    2
    Ручной стартер Huter, для DY5000L, DY8000L/LX, в сборе

      Ручной стартер Huter, для DY5000L, DY8000L/LX, в сборе

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013470
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		для электрогенератора
      Габариты, мм
      		190X190X120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной стартер в сборе для портативных бензиновых генераторов HUTER DY5000L - DY8000L/LX

        Преимущества

        • Высокое качество
        • Все изделия под брендом HUTER соответствуют требованиям российских и международных стандартов
        • Вся продукция HUTER проходит тщательный контроль качества по внутренним жестким требованиям