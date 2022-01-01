Рукав дюритовый ТУ 0056016-87

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Это гибкий рукав, который образован несколькими слоями прорезиненной ткани, внутри и снаружи имеющий резиновый покровный слой. Подобная конструкция обеспечивает отличные прочностные характеристики дюритового рукава ТУ 0056016-87, который также называют просто «дюрит» (от латинского слова «durus» - многослойный). Дюритовый рукав прокладочной конструкции ТУ 0056016-87 применяется в военной, авиационной, транспортной сферах. Это обусловлено его техническими характеристиками: маслобензостойкостью, возможностью работать под давлением до 0,7 МПа и эксплуатации при температуре от -55°С до +100°С. Широкое применение данный вид РТИ нашел и в других отраслях промышленности. Так, он используется как гибкий шланг для гидравлических систем, обеспечивая их надежную и бесперебойную работу. Однако, несмотря на высокий запас прочности, изделие может выйти из строя, и главной причиной этого является его использование не по назначению. Поэтому при выборе и эксплуатации модели строго следуйте указаниям изготовителя и обращайте внимание на маркировку. Важным моментом являются условия правильной эксплуатации. Во время работы избегайте перекручивания рукава, трения его об острые поверхности, провисания или перегиба. Это позволит продлить срок службы изделия и избежать аварий и неприятностей на производстве. Для защиты можно использовать специальные приспособления: металлическую пружину или защитную оболочку. Каждый раз перед началом использования проверьте целостность изделия и убедитесь в отсутствии повреждений.