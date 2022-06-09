Всасывающий рукав Champion 50 C2521, 50 мм, 4 м
Характеристики
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Производитель
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Длина, м
|4
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Диаметр, мм
|50
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Оголовок
|Нет
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Вес, кг
|6
Рукав всасывающий Champion C2521 эксплуатируется совместно с насосными станциями и помпами при заборе воды из открытых источников природного и искусственного происхождения. Диаметр внешнего контура рукава Champion составляет пять сантиметров, а длина достигает четырех метров, что дает возможность использовать его на расстоянии от автономной вакуумно-всасывающей установки. Изготовлен рукав всасывающий Чемпион из внутреннего резинового слоя, держащегося на проволочном каркасе, двух слоев из текстиля (наружного и внутреннего), и промежуточной резиновой оболочки. Такая сложная конструкция обеспечивает рукаву и жесткость, и устойчивость при подаче воды под сильным напором. Купить всасывающий рукав можно для использования при выполнении садовых работ, на даче, ферме, сельскохозяйственных и частных владениях.
Преимущества рукава всасывающего 50:
- Гибкий;
- Прочный;
- Износостойкий;
- Длинный;
- Универсальный.
Комплектация:
- Рукав;
- Упаковка.