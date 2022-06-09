Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Всасывающий рукав Champion 50 C2521, 50 мм, 4 м
5.0
2
2 250 ₽
2 350 ₽
Рукава пожарные
    Всасывающий рукав Champion 50 C2521, 50 мм, 4 м
    Арт. X18623139
    5.0
    2
    Всасывающий рукав Champion 50 C2521, 50 мм, 4 м

      Всасывающий рукав Champion 50 C2521, 50 мм, 4 м

      • -100 ₽
      2 250 ₽
      2 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. X18623139
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Длина, м
      		4
      Диаметр, мм
      		50
      Оголовок
      		Нет
      Вес, кг
      		6
      Все характеристики
      • -100 ₽
      2 250 ₽
      2 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Рукав всасывающий Champion C2521 эксплуатируется совместно с насосными станциями и помпами при заборе воды из открытых источников природного и искусственного происхождения. Диаметр внешнего контура рукава Champion составляет пять сантиметров, а длина достигает четырех метров, что дает возможность использовать его на расстоянии от автономной вакуумно-всасывающей установки. Изготовлен рукав всасывающий Чемпион из внутреннего резинового слоя, держащегося на проволочном каркасе, двух слоев из текстиля (наружного и внутреннего), и промежуточной резиновой оболочки. Такая сложная конструкция обеспечивает рукаву и жесткость, и устойчивость при подаче воды под сильным напором. Купить всасывающий рукав можно для использования при выполнении садовых работ, на даче, ферме, сельскохозяйственных и частных владениях.

        Преимущества рукава всасывающего 50:

        • Гибкий;
        • Прочный;
        • Износостойкий;
        • Длинный;
        • Универсальный.

        Комплектация:

        • Рукав;
        • Упаковка.