Всасывающий рукав Champion 50 C2521, 50 мм, 4 м

Рукав всасывающий Champion C2521 эксплуатируется совместно с насосными станциями и помпами при заборе воды из открытых источников природного и искусственного происхождения. Диаметр внешнего контура рукава Champion составляет пять сантиметров, а длина достигает четырех метров, что дает возможность использовать его на расстоянии от автономной вакуумно-всасывающей установки. Изготовлен рукав всасывающий Чемпион из внутреннего резинового слоя, держащегося на проволочном каркасе, двух слоев из текстиля (наружного и внутреннего), и промежуточной резиновой оболочки. Такая сложная конструкция обеспечивает рукаву и жесткость, и устойчивость при подаче воды под сильным напором. Купить всасывающий рукав можно для использования при выполнении садовых работ, на даче, ферме, сельскохозяйственных и частных владениях.

Преимущества рукава всасывающего 50:

Гибкий;

Прочный;

Износостойкий;

Длинный;

Универсальный.

Комплектация: