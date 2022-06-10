Всасывающий рукав Champion 80 C2520, 80 мм, 4 м
Арт. X130313163
Характеристики
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Производитель
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Длина, м
|4
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Диаметр, мм
|80
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Оголовок
|Нет
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Вес, кг
|9.2
Рукав 4м всасывающего типа - удобное в применении средство для забора воды из разного рода резервуаров. Благодаря своей конструкции, включающей жесткий каркас и текстильную оболочку, он удобен при переноске, и не требует больших усилий для длительной работы. Комплектуется мотопомпами любого вида с помощью установленной на него металлической головкой подходящего диаметра. Купить рукав CHAMPION 80 будет полезно при использовании мотопомпы на стройплощадках, при проведении дренажных работ, водоснабжения дачных участков и загородных домов.
Преимущества рукава для мотопомпы Champion 80:
- Прочный;
- Легкий;
- Длина 4 метра.
Комплектация:
- Рукав;
- Упаковка.