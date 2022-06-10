Всасывающий рукав Champion 80 C2520, 80 мм, 4 м

Рукав 4м всасывающего типа - удобное в применении средство для забора воды из разного рода резервуаров. Благодаря своей конструкции, включающей жесткий каркас и текстильную оболочку, он удобен при переноске, и не требует больших усилий для длительной работы. Комплектуется мотопомпами любого вида с помощью установленной на него металлической головкой подходящего диаметра. Купить рукав CHAMPION 80 будет полезно при использовании мотопомпы на стройплощадках, при проведении дренажных работ, водоснабжения дачных участков и загородных домов.

Преимущества рукава для мотопомпы Champion 80:

Прочный;

Легкий;

Длина 4 метра.

Комплектация: