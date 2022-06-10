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Всасывающий рукав Champion 80 C2520, 80 мм, 4 м
5.0
2
3 350 ₽
3 570 ₽
Рукава пожарные
    Всасывающий рукав Champion 80 C2520, 80 мм, 4 м
    Арт. X130313163
    5.0
    2
    Всасывающий рукав Champion 80 C2520, 80 мм, 4 м

      Всасывающий рукав Champion 80 C2520, 80 мм, 4 м

      • -220 ₽
      3 350 ₽
      3 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130313163
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Длина, м
      		4
      Диаметр, мм
      		80
      Оголовок
      		Нет
      Вес, кг
      		9.2
      Все характеристики
      • -220 ₽
      3 350 ₽
      3 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Рукав 4м всасывающего типа - удобное в применении средство для забора воды из разного рода резервуаров. Благодаря своей конструкции, включающей жесткий каркас и текстильную оболочку, он удобен при переноске, и не требует больших усилий для длительной работы. Комплектуется мотопомпами любого вида с помощью установленной на него металлической головкой подходящего диаметра. Купить рукав CHAMPION 80 будет полезно при использовании мотопомпы на стройплощадках, при проведении дренажных работ, водоснабжения дачных участков и загородных домов.

        Преимущества рукава для мотопомпы Champion 80:

        • Прочный;
        • Легкий;
        • Длина 4 метра.

        Комплектация:

        • Рукав;
        • Упаковка.