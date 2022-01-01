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Рукав газ-вода г/г 1.5м
220 ₽
Рукава, шланги
    Рукав газ-вода г/г 1.5м
    Арт. 714195

      Рукав газ-вода г/г 1.5м

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 714195
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резиновый шланг предназначен для подсоединения газового оборудования бытового назначения. С помощью соединительного шланга можно подключать газовые аппараты, давление которых не превышает отметки 6,3 МПа. Шланг оснащён специальными накидными гайками (резьба 1/2) или соединительными муфтами, благодаря которым осуществляется быстрое подсоединение оборудования к газопроводу. Гайки (муфты), изготовленные из стали, покрыты цинк-хромом и не поддаются коррозионному воздействию.
        Соединительный шланг не проводит электрический ток, поэтому может применяться в организации электрической развязки газопровода (в условиях соблюдения правил систем выравнивания потенциалов, ГОСТ Р50571.3). Это обеспечивает защиту от электропробоя, и предотвращает возгорание газа в местах соединения оборудования с системой газопровода. Шланг для подсоединения бытового газового оборудования изготовлен из резинового рукава, соответствующего ГОСТу 9356-75. Его эксплуатация обусловлена заявленными характеристиками: шлаг рекомендуется использовать в климатических условиях, где температурный режим не превышает отметок в -35 оС и +70 оС.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность