Рукав газ-вода г/г 2.5м

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Шланг в сборе для газа и воды г.ш., г.г. 2,5 м чёрного цвета предназначен для подключения газовых плит к баллонам сжиженного газа и сетевым трубопроводам.