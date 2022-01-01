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Рукав газ-вода г/г 2.5м
280 ₽
Рукава, шланги
    Рукав газ-вода г/г 2.5м
    Арт. 714197

      Рукав газ-вода г/г 2.5м

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
      Арт. 714197
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
      Описание Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг в сборе для газа и воды г.ш., г.г. 2,5 м чёрного цвета предназначен для подключения газовых плит к баллонам сжиженного газа и сетевым трубопроводам.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность