Рукав ГОСТ 18698-79 газ 18х1.0 МПа

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Рукав ГОСТ 18698-79 Г (IV)-10-18х31 К. состоит из одного или нескольких слоев текстильного каркаса и резинового слоя. Изготавливаются согласно ГОСТ 18698-79. Рукав ГОСТ 18698-79 Г (IV)-10-18х31 К. применяют в районах с умеренными, тропическими и холодными климатическими условиями и выдерживает от - 50С до +175С в зависимости от класса.