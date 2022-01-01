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Рукав ГОСТ 18698-79, 18х1.0 МПа
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Рукава, шланги
    Рукав ГОСТ 18698-79, 18х1.0 МПа
    Арт. 71435
    Рукав ГОСТ 18698-79, 18х1.0 МПа

      Рукав ГОСТ 18698-79, 18х1.0 МПа

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71435

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для подачи газа
      Материал
      		резина
      Внутренний диаметр, мм
      		18
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукав ГОСТ 18698-79 Б(I)-1,0-18х29 К. состоит из одного или нескольких слоев текстильного каркаса и резинового слоя. Изготавливаются согласно ГОСТ 18698-79. Применяют в районах с умеренными, тропическими и холодными климатическими условиями и выдерживает от - 50С до +175С в зависимости от класса.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Безопасность