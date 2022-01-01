Рукав ГОСТ 18698-79, 18х1.0 МПа

Преимущества

Высокая прочность

Безопасность

Рукав ГОСТ 18698-79 Б(I)-1,0-18х29 К. состоит из одного или нескольких слоев текстильного каркаса и резинового слоя. Изготавливаются согласно ГОСТ 18698-79. Применяют в районах с умеренными, тропическими и холодными климатическими условиями и выдерживает от - 50С до +175С в зависимости от класса.