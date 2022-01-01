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Рукав ГОСТ 18698-79, 20х1.0 МПа
480 ₽
Рукава, шланги
    Рукав ГОСТ 18698-79, 20х1.0 МПа
    Арт. 71439
    Рукав ГОСТ 18698-79, 20х1.0 МПа

      Рукав ГОСТ 18698-79, 20х1.0 МПа

      480 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71439

      Характеристики

      Производитель
      		ТДР
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для подачи газа
      Длина, м
      		20
      Все характеристики
      480 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукава напорные резиновые с текстильным каркасом применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов. Рукава изготавливаются длиной до 20 метров.  Рукава с текстильным каркасом состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность
        • Безопасность