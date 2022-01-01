Рукав ГОСТ 18698-79, 20х1.0 МПа

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Безопасность

Рукава напорные резиновые с текстильным каркасом применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов. Рукава изготавливаются длиной до 20 метров. Рукава с текстильным каркасом состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.