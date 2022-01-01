Рукав ГОСТ 18698-79, 20х1.0 МПа
Арт. 71439
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для подачи газа
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Длина, м
|20
- Рукава напорные резиновые с текстильным каркасом применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов. Рукава изготавливаются длиной до 20 метров. Рукава с текстильным каркасом состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность
- Безопасность