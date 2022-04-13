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Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (12 мм, 2 МПа, 50 м)
5.0
2
110 ₽
Рукава, шланги
    Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (12 мм, 2 МПа, 50 м)
    Арт. 71456
    5.0
    2
    Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (12 мм, 2 МПа, 50 м)

      Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (12 мм, 2 МПа, 50 м)

      110 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71456
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Тип газа
      		кислород
      Назначение
      		для подачи газа
      Длина, м
      		50
      Внешний диаметр, мм
      		22
      Все характеристики
      110 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить кислородный рукав ГОСТ 9356-75 можно для применения в профессиональной и промышленной сфере, широко использующей газообразный кислород, пропан и ацетилен, к примеру, во время сварочных работ. Рукав кислородный маслобензостойкий ГОСТ 9356-75 отличается выносливостью, гуттаперчевостью, надежностью при длительном контакте с газом, находящимся под давлением вплоть до двадцати атмосфер. Используется рукав кислородный морозостойкий ГОСТ 9356-75 как в помещении, где непосредственно производится подача газа из баллона или рампы, так и на открытой местности. Поставляется цельной трубкой длиной 50 метров в стяжке и полиэтиленовом пакете.

        Преимущества рукава кислородного 12 мм ГОСТ 9356-75:

        • Прочный;
        • Износостойкий;
        • Морозоустойчивый;
        • Не подвержен разрушению при контакте с маслом и бензином;
        • Гибкий;
        • Имеет большую длину.

        Комплектация:

        • Рукав в связке 50 м;
        • Упаковка.