Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (12 мм, 2 МПа, 50 м)

Купить кислородный рукав ГОСТ 9356-75 можно для применения в профессиональной и промышленной сфере, широко использующей газообразный кислород, пропан и ацетилен, к примеру, во время сварочных работ. Рукав кислородный маслобензостойкий ГОСТ 9356-75 отличается выносливостью, гуттаперчевостью, надежностью при длительном контакте с газом, находящимся под давлением вплоть до двадцати атмосфер. Используется рукав кислородный морозостойкий ГОСТ 9356-75 как в помещении, где непосредственно производится подача газа из баллона или рампы, так и на открытой местности. Поставляется цельной трубкой длиной 50 метров в стяжке и полиэтиленовом пакете.

Преимущества рукава кислородного 12 мм ГОСТ 9356-75:

Прочный;

Износостойкий;

Морозоустойчивый;

Не подвержен разрушению при контакте с маслом и бензином;

Гибкий;

Имеет большую длину.

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