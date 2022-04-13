Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (12 мм, 2 МПа, 50 м)
Арт. 71456
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Тип газа
|кислород
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Назначение
|для подачи газа
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Длина, м
|50
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Внешний диаметр, мм
|22
Купить кислородный рукав ГОСТ 9356-75 можно для применения в профессиональной и промышленной сфере, широко использующей газообразный кислород, пропан и ацетилен, к примеру, во время сварочных работ. Рукав кислородный маслобензостойкий ГОСТ 9356-75 отличается выносливостью, гуттаперчевостью, надежностью при длительном контакте с газом, находящимся под давлением вплоть до двадцати атмосфер. Используется рукав кислородный морозостойкий ГОСТ 9356-75 как в помещении, где непосредственно производится подача газа из баллона или рампы, так и на открытой местности. Поставляется цельной трубкой длиной 50 метров в стяжке и полиэтиленовом пакете.
Преимущества рукава кислородного 12 мм ГОСТ 9356-75:
- Прочный;
- Износостойкий;
- Морозоустойчивый;
- Не подвержен разрушению при контакте с маслом и бензином;
- Гибкий;
- Имеет большую длину.
Комплектация:
- Рукав в связке 50 м;
- Упаковка.