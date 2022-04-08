Кислородный рукав черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)

Купить рукав кислородный ГОСТ 9356 75 9 мм пригодится в качестве комплектующего для газовых баллонов. Такие широко применяются на производстве и в промышленности, а также при выполнении разного рода сварочных работ. Так, рукава для сварки ГОСТ 9356 75 синего цвета и диаметром 0,9 сантиметра, обладая повышенной выносливостью и устойчивостью к изменениям в давлении газа, стали изготавливаться специально для использования во время сварки и резки металлов. Благодаря улучшенной технологии изготовления ГОСТ 9356 75 рукава резиновые длиной сорок метров позволяют провести газообразные смеси к горелкам и резакам непосредственно из тары хранения.

Преимущества рукава газового ГОСТ 9356 75:

Износостойкость;

Гибкость;

Надежность;

Качество;

Универсальность.

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