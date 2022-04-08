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Кислородный рукав черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)
5.0
2
65 ₽
Рукава, шланги
    Кислородный рукав ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)
    Арт. 71403
    5.0
    2
    Кислородный рукав черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)

      Кислородный рукав ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)

      65 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71403
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип газа
      		ацетилен, метан, пропан-бутан, кислород
      Назначение
      		для подачи газа
      Длина, м
      		40
      Все характеристики
      65 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить рукав кислородный ГОСТ 9356 75 9 мм пригодится в качестве комплектующего для газовых баллонов. Такие широко применяются на производстве и в промышленности, а также при выполнении разного рода сварочных работ. Так, рукава для сварки ГОСТ 9356 75 синего цвета и диаметром 0,9 сантиметра, обладая повышенной выносливостью и устойчивостью к изменениям в давлении газа, стали изготавливаться специально для использования во время сварки и резки металлов. Благодаря улучшенной технологии изготовления ГОСТ 9356 75 рукава резиновые длиной сорок метров позволяют провести газообразные смеси к горелкам и резакам непосредственно из тары хранения.

        Преимущества рукава газового ГОСТ 9356 75:

        • Износостойкость;
        • Гибкость;
        • Надежность;
        • Качество;
        • Универсальность.

        Комплектация:

        • Рукав;
        • Упаковка.