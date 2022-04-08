Кислородный рукав черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)

Кислородный рукав ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)
Арт. 71403
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип газа
|ацетилен, метан, пропан-бутан, кислород
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Назначение
|для подачи газа
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Длина, м
|40
Купить рукав кислородный ГОСТ 9356 75 9 мм пригодится в качестве комплектующего для газовых баллонов. Такие широко применяются на производстве и в промышленности, а также при выполнении разного рода сварочных работ. Так, рукава для сварки ГОСТ 9356 75 синего цвета и диаметром 0,9 сантиметра, обладая повышенной выносливостью и устойчивостью к изменениям в давлении газа, стали изготавливаться специально для использования во время сварки и резки металлов. Благодаря улучшенной технологии изготовления ГОСТ 9356 75 рукава резиновые длиной сорок метров позволяют провести газообразные смеси к горелкам и резакам непосредственно из тары хранения.
Преимущества рукава газового ГОСТ 9356 75:
- Износостойкость;
- Гибкость;
- Надежность;
- Качество;
- Универсальность.
Комплектация:
- Рукав;
- Упаковка.