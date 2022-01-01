Рукав КЛБ ГОСТ 9356-75, 9 мм
Арт. 71422
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип газа
|кислород
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Назначение
|для подачи газа
- Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом, применяются для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана, бутана, жидкого топлива и кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов. Работоспособны в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от -35°С до +70°С.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность