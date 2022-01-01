Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Рукав КЛБ ГОСТ 9356-75, 9 мм
130 ₽
Рукава, шланги
    Рукав КЛБ ГОСТ 9356-75, 9 мм
    Арт. 71422
    Рукав КЛБ ГОСТ 9356-75, 9 мм

      Рукав КЛБ ГОСТ 9356-75, 9 мм

      130 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. 71422

      Характеристики

      Производитель
      		ТДР
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		кислород
      Назначение
      		для подачи газа
      Все характеристики
      130 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом, применяются для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана, бутана, жидкого топлива и кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов. Работоспособны в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от -35°С до +70°С.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность