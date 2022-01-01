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Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м
60 ₽
Рукава, шланги
    Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м
    Арт. 714161
    Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м

      Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м

      60 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 714161

      Характеристики

      Производитель
      		Свартехкомплект
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		ацетилен, пропан
      Назначение
      		для подачи газа
      Все характеристики
      60 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый рукав БРТ ф 6,3 мм, красного цвета, применяется для подачи горючего газа (ацетилена/пропана) к газосварочному и газорезочному оборудованию. Рукав газовый БРТ состоит из внутренней резиновой прослойки, которая соприкасается с рабочим газом и наружной резиновой прослойки, имеющей соответствующий назначению цвет. Рукав сертифицирован, производитель гарантирует высокое качество выпускаемой продукции. Рукав газовый является гибким изделием его удобно использовать и удобно хранить в бухтах высотой не более полутора метров.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность
        • Безопасность