Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Безопасность

Газовый рукав БРТ ф 6,3 мм, красного цвета, применяется для подачи горючего газа (ацетилена/пропана) к газосварочному и газорезочному оборудованию. Рукав газовый БРТ состоит из внутренней резиновой прослойки, которая соприкасается с рабочим газом и наружной резиновой прослойки, имеющей соответствующий назначению цвет. Рукав сертифицирован, производитель гарантирует высокое качество выпускаемой продукции. Рукав газовый является гибким изделием его удобно использовать и удобно хранить в бухтах высотой не более полутора метров.