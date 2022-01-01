Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м
Арт. 714161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип газа
|ацетилен, пропан
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Назначение
|для подачи газа
- Газовый рукав БРТ ф 6,3 мм, красного цвета, применяется для подачи горючего газа (ацетилена/пропана) к газосварочному и газорезочному оборудованию. Рукав газовый БРТ состоит из внутренней резиновой прослойки, которая соприкасается с рабочим газом и наружной резиновой прослойки, имеющей соответствующий назначению цвет. Рукав сертифицирован, производитель гарантирует высокое качество выпускаемой продукции. Рукав газовый является гибким изделием его удобно использовать и удобно хранить в бухтах высотой не более полутора метров.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность
- Безопасность