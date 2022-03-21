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Пожарный рукав в сборе с ГР-50 (51 мм, 19,5 м)
5.0
2
2 570 ₽
Рукава пожарные
    Пожарный рукав в сборе с ГР-50 (51 мм, 19,5 м)
    Арт. 714153
    5.0
    2
    Пожарный рукав в сборе с ГР-50 (51 мм, 19,5 м)

      Пожарный рукав в сборе с ГР-50 (51 мм, 19,5 м)

      2 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 714153
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Длина, м
      		19.5
      Диаметр, мм
      		51
      Оголовок
      		Нет
      Все характеристики
      2 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукав пожарный 51 мм. в сборе с ГР-50 напорные морозостойкие предназначены для комплектации пожарной автотехники, могут использоваться на промышленных объектах. Являются самыми экономичными, при этом имеют высокие эксплуатационными характеристиками, водоотталкивающую поверхность и обладают повышенной адгезией. Также используется для комплектации мотопомп общего назначения и других хозяйственных нужд.