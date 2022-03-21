Пожарный рукав в сборе с ГР-50 (51 мм, 19,5 м)

Рукав пожарный 51 мм. в сборе с ГР-50 напорные морозостойкие предназначены для комплектации пожарной автотехники, могут использоваться на промышленных объектах. Являются самыми экономичными, при этом имеют высокие эксплуатационными характеристиками, водоотталкивающую поверхность и обладают повышенной адгезией. Также используется для комплектации мотопомп общего назначения и других хозяйственных нужд.