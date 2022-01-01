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Рукав соед./бытовых газовых приборов, 3.0 м
360 ₽
Рукава, шланги
    Рукав соед./бытовых газовых приборов, 3.0 м
    Арт. X13031385
    Рукав соед./бытовых газовых приборов, 3.0 м

      Рукав соед./бытовых газовых приборов, 3.0 м

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 739 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. X13031385

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для подачи газа
      Длина, м
      		3
      Материал
      		резина
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 739 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резиновый шланг предназначен для подсоединения газового оборудования бытового назначения. С помощью соединительного шланга можно подключать газовые аппараты, давление которых не превышает отметки 6,3 МПа. Шланг оснащён специальными накидными гайками (резьба 1/2) или соединительными муфтами, благодаря которым осуществляется быстрое подсоединение оборудования к газопроводу. Гайки (муфты), изготовленные из стали, покрыты цинк-хромом и не поддаются коррозионному воздействию. Соединительный шланг не проводит электрический ток, поэтому может применяться в организации электрической развязки газопровода (в условиях соблюдения правил систем выравнивания потенциалов, ГОСТ Р50571.3). Это обеспечивает защиту от электропробоя, и предотвращает возгорание газа в местах соединения оборудования с системой газопровода.Шланг для подсоединения бытового газового оборудования изготовлен из резинового рукава, соответствующего ГОСТу 9356-75. Его эксплуатация обусловлена заявленными характеристиками: шлаг рекомендуется использовать в климатических условиях, где температурный режим не превышает отметок в -35 С и +70 С.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Безопасность
        • Надежность