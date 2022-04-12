Зимние спилковые рукавицы Nitras (пара)
Арт. X15154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие рукавицы
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Назначение
|маслобензостойкие (МБС), хозяйственные, для сварки
- Рукавицы двупалые из мягкого спилка кож КРС, серые, предназначены для защиты рук от: повышенных температур, механических воздействий, загрязнений. Идеально подходят для строительных работ. Тыльная сторона из одной детали.
Преимущества
- Материал: спилок кожевенный 0.9-1.1 мм
- Длина - 28 см, ширина в ладонной части - 15 см
- Нить армированная 70ЛЛ
- ГОСТ: 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011