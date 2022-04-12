Зимние спилковые рукавицы Nitras (пара)

Преимущества

Материал: спилок кожевенный 0.9-1.1 мм

Длина - 28 см, ширина в ладонной части - 15 см

Нить армированная 70ЛЛ

ГОСТ: 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011

Рукавицы двупалые из мягкого спилка кож КРС, серые, предназначены для защиты рук от: повышенных температур, механических воздействий, загрязнений. Идеально подходят для строительных работ. Тыльная сторона из одной детали.