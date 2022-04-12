Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зимние спилковые рукавицы Nitras (пара)
5.0
2
300 ₽
Рукавицы рабочие
    Зимние спилковые рукавицы Nitras (пара)
    Арт. X15154
    5.0
    2
    Зимние спилковые рукавицы Nitras (пара)

      Зимние спилковые рукавицы Nitras (пара)

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X15154
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Опторика
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие рукавицы
      Назначение
      		маслобензостойкие (МБС), хозяйственные, для сварки
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукавицы двупалые из мягкого спилка кож КРС, серые, предназначены для защиты рук от: повышенных температур, механических воздействий, загрязнений. Идеально подходят для строительных работ. Тыльная сторона из одной детали.

        Преимущества

        • Материал: спилок кожевенный 0.9-1.1 мм
        • Длина - 28 см, ширина в ладонной части - 15 см
        • Нить армированная 70ЛЛ
        • ГОСТ: 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011