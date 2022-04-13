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Утепленные рукавицы (пара)
5.0
2
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Рукавицы рабочие
    Утепленные рукавицы (пара)
    Арт. Х15280
    5.0
    2
    Утепленные рукавицы (пара)

      Утепленные рукавицы (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15280
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Тип
      		рабочие рукавицы
      Назначение
      		от порезов и проколов, строительные, хозяйственные, для сварки
      Материал
      		хлопок
      Размер
      		9/L
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • При выполнении работ, связанных с загрязнением любого рода, необходимо использовать защитные средства, например рукавицы комбинированные (в случае если вы хотите защитить руки). Использовать их можно как в домашних условиях, так и в самых разных отраслях производственной деятельности. Помимо защиты от загрязнений, они оберегают от травматизма при строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и других работах.

        Преимущества

        • Практичность
        • Удобство в носке
        • Свобода движений
        • Долговечность