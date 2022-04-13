Утепленные рукавицы с брезентовым наладонником (пара)

Преимущества

Устойчивость к механическим нагрузкам

Защита кожи рук от морозов

Высокая прочность к истиранию и разрыву

Повышенная плотность, которая достигается благодаря специальной накладке с огнеупорной пропиткой, защищают от попадания окалин и искр

Защитные свойства предохраняют руки от контакта с влажными, грубыми, нагретыми абразивными поверхностями, предотвращают загрязнения

Рукавицы брезентовые, утепленные с наладонником используются как в домашних условиях, так и в самых разных отраслях производственной деятельности. Преимуществом рукавиц является практичность, удобство в носке, свобода движений, долговечность. Помимо защиты от загрязнений, они оберегают от травматизма при строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных, слесарных, механических и других работах.