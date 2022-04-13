Утепленные рукавицы с брезентовым наладонником (пара)
Арт. Х15299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие рукавицы
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Назначение
|от порезов и проколов, строительные, хозяйственные
- Рукавицы брезентовые, утепленные с наладонником используются как в домашних условиях, так и в самых разных отраслях производственной деятельности. Преимуществом рукавиц является практичность, удобство в носке, свобода движений, долговечность. Помимо защиты от загрязнений, они оберегают от травматизма при строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных, слесарных, механических и других работах.
Преимущества
- Устойчивость к механическим нагрузкам
- Защита кожи рук от морозов
- Высокая прочность к истиранию и разрыву
- Повышенная плотность, которая достигается благодаря специальной накладке с огнеупорной пропиткой, защищают от попадания окалин и искр
- Защитные свойства предохраняют руки от контакта с влажными, грубыми, нагретыми абразивными поверхностями, предотвращают загрязнения