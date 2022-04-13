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Утепленные рукавицы с брезентовым наладонником (пара)
5.0
2
Найти аналог
Рукавицы рабочие
    Утепленные рукавицы с брезентовым наладонником (пара)
    Арт. Х15299
    5.0
    2
    Утепленные рукавицы с брезентовым наладонником (пара)

      Утепленные рукавицы с брезентовым наладонником (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15299
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ТексТрейд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие рукавицы
      Назначение
      		от порезов и проколов, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рукавицы брезентовые, утепленные с наладонником используются как в домашних условиях, так и в самых разных отраслях производственной деятельности. Преимуществом рукавиц является практичность, удобство в носке, свобода движений, долговечность. Помимо защиты от загрязнений, они оберегают от травматизма при строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных, слесарных, механических и других работах.

        Преимущества

        • Устойчивость к механическим нагрузкам
        • Защита кожи рук от морозов
        • Высокая прочность к истиранию и разрыву
        • Повышенная плотность, которая достигается благодаря специальной накладке с огнеупорной пропиткой, защищают от попадания окалин и искр
        • Защитные свойства предохраняют руки от контакта с влажными, грубыми, нагретыми абразивными поверхностями, предотвращают загрязнения