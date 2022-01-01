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Сушилка для рук Ballu BAND-1800
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Для прочей техники
    Сушилка для рук Ballu BAND-1800
    Арт. X69914686
    Сушилка для рук Ballu BAND-1800

      Сушилка для рук Ballu BAND-1800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914686

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сушилка для рук Ballu BAHD-1800 серии Antivandal имеет прочный алюминиевый корпус толщиной 4 мм. Используется для помещений, через которые проходит большое количество людей. При максимальной мощности 1800 Ватт сушилка обеспечивает скорость потока до 18 метров в секунду. Инфракрасный датчик обеспечивает автоматическое включение/выключение прибора при приближении или отдалении рук. Сушка рук занимает около 15-20 секунд.

        Преимущества

        • Надежность

        • Длительный срок службы