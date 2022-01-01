Сушилка для рук Ballu BAND-1800

Сушилка для рук Ballu BAHD-1800 серии Antivandal имеет прочный алюминиевый корпус толщиной 4 мм. Используется для помещений, через которые проходит большое количество людей. При максимальной мощности 1800 Ватт сушилка обеспечивает скорость потока до 18 метров в секунду. Инфракрасный датчик обеспечивает автоматическое включение/выключение прибора при приближении или отдалении рук. Сушка рук занимает около 15-20 секунд.

Преимущества