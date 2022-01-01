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Рукоятка круговая Stihl FS38/40/45/46/50 4144 790 1201
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Рукоятка круговая Stihl FS38/40/45/46/50 4144 790 1201
    Арт. X5552909

      Рукоятка круговая Stihl FS38/40/45/46/50 4144 790 1201

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X5552909

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рукоятка Stihl круговая FS38/40/45/46/50 4144 790 1201 – это запчасть, которая применяется в целях интеграции на смену непригодным запчастям. Детали производства марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены вам не придется бояться за производительность и работоспособность. Ручки и рукоятки от бренда STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы