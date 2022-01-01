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Рукоятка пилы трубчатая Stihl MS250 1123 791 1700
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Ручки и рукоятки
    Рукоятка пилы трубчатая Stihl MS250 1123 791 1700
    Арт. X3877188

      Рукоятка пилы трубчатая Stihl MS250 1123 791 1700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3877188

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рукоятка пилы (трубчатая) STIHL MS250 1123 791 1700 – это деталь, применяемая с целью установки на смену пришедшим в негодность комплектующим. Запчасти производства бренда STIHL отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки у вас не будет поводов переживать за производительность и работоспособность. Ручки и рукоятки производства марки STIHL отвечают высоким стандартам качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала