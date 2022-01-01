Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Рукоятка пилы (трубчатая) STIHL MS250 1123 791 1700 – это деталь, применяемая с целью установки на смену пришедшим в негодность комплектующим. Запчасти производства бренда STIHL отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки у вас не будет поводов переживать за производительность и работоспособность. Ручки и рукоятки производства марки STIHL отвечают высоким стандартам качества.