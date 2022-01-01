Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Рукоятка пилы (в сборе) STIHL 017/018 MS170/180 1130 791 4901 представляет собой деталь, предназначенная для установки на замену пришедшим в негодность комплектующим. Запчасти производства компании STIHL характеризуются высокой надежностью: после того, как их установят вы можете не переживать за производительность. Ручки и рукоятки производства марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.