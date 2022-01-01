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Рукоятка пилы в сборе Stihl 017/018 MS170/180 1130 791 4901
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Ручки и рукоятки
    Рукоятка пилы в сборе Stihl 017/018 MS170/180 1130 791 4901
    Арт. X3872546

      Рукоятка пилы в сборе Stihl 017/018 MS170/180 1130 791 4901

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3872546

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рукоятка пилы (в сборе) STIHL 017/018 MS170/180 1130 791 4901 представляет собой деталь, предназначенная для установки на замену пришедшим в негодность комплектующим. Запчасти производства компании STIHL характеризуются высокой надежностью: после того, как их установят вы можете не переживать за производительность. Ручки и рукоятки производства марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала