Рукоятка трубчатая Stihl TS410/420/440 4238 791 1700

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Рукоятка Stihl трубчатая TS410/420/440 4238 791 1700 представляет собой запчасть, которая используется в целях интеграции на смену износившимся или пришедшим в негодность деталям. Запасные части от торговой марки STIHL характерны высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их установят у вас не будет поводов волноваться за производительность. Ручки и рукоятки от STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.