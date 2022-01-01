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Рукоятка трубчатая Stihl TS410/420/440 4238 791 1700
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Рукоятка трубчатая Stihl TS410/420/440 4238 791 1700
    Арт. X38754624684

      Рукоятка трубчатая Stihl TS410/420/440 4238 791 1700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38754624684

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рукоятка Stihl трубчатая TS410/420/440 4238 791 1700 представляет собой запчасть, которая используется в целях интеграции на смену износившимся или пришедшим в негодность деталям. Запасные части от торговой марки STIHL характерны высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их установят у вас не будет поводов волноваться за производительность. Ручки и рукоятки от STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы