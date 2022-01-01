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Рукоятка управления в сборе Stihl FS55 4140 790 1305
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Рукоятка управления в сборе Stihl FS55 4140 790 1305
    Арт. X38732289

      Рукоятка управления в сборе Stihl FS55 4140 790 1305

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38732289

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рукоятка Stihl управления в сборе FS55 4140 790 1305 представляет собой запчасть, используемая в целях монтажа на замену пришедшим в негодность деталям. Запасные части производства торговой марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их заменят вам больше не придется переживать за работоспособность: Ручки и рукоятки от торговой марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы