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Рулетка для дома Toolberg 2501203 (обрезиненный пластик)
5.0
2
150 ₽
Рулетки
    Рулетка для дома Toolberg 2501203 (обрезиненный пластик)
    Арт. Х1310170
    5.0
    2
    Рулетка для дома Toolberg 2501203 (обрезиненный пластик)
    Рулетка для дома Toolberg 2501203 (обрезиненный пластик)
      Рулетка для дома Toolberg 2501203 (обрезиненный пластик)
      Рулетка для дома Toolberg 2501203 (обрезиненный пластик)

      Рулетка для дома Toolberg 2501203 (обрезиненный пластик)

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1310170
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка T4P резинопластиковая 2501203 применяется для проведения измерительных и разметочных работ.

        Преимущества

        • Надежный фиксатор полотна обеспечивает закрепление измерительной ленты в любом рабочем положении
        • Эргономичный резино-пластиковый корпус увеличивает стойкость рулетки к ударным воздействиям и создает дополнительное удобство при работе
        • Удобно крепится на поясе при помощи специального зажима, оснащена ремешком для комфортной переноски на запястье