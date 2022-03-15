Рулетка для дома Toolberg 2501203 (обрезиненный пластик)
Арт. Х1310170
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина, м
|3
|
Ширина ленты, мм
|16
- Рулетка T4P резинопластиковая 2501203 применяется для проведения измерительных и разметочных работ.
Преимущества
- Надежный фиксатор полотна обеспечивает закрепление измерительной ленты в любом рабочем положении
- Эргономичный резино-пластиковый корпус увеличивает стойкость рулетки к ударным воздействиям и создает дополнительное удобство при работе
- Удобно крепится на поясе при помощи специального зажима, оснащена ремешком для комфортной переноски на запястье