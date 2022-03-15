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Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501511 (3 м, 16 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501511 (3 м, 16 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)
    Арт. Х13103
    5.0
    1
    Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501511 (3 м, 16 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)

      Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501511 (3 м, 16 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х13103
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501512, зацеп магнитного типа)
      Нет в наличии
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501512, зацеп магнитного типа)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка в обрезиненном корпусе 2501511 (3 м, 16 мм, с 3 фиксаторами, магнитом) применяется для проведения измерительных и разметочных работ.

        Преимущества

        • Тройная фиксация полотна обеспечивает закрепление измерительной ленты в любом рабочем положении
        • Удобно крепится на поясе при помощи специального зажима, оснащена ремешком для комфортной переноски на запястье
        • Эргономичный обрезиненный корпус увеличивает стойкость рулетки к ударным воздействиям и создает дополнительное удобство при работе